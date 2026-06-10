◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人の戸郷翔征投手が１０日、楽天戦で今季３勝目を目指して先発。５回を終えて２安打無失点、２３年９月８日中日戦（バンテリン）の１１奪三振以来となる２ケタ奪三振の１０Ｋをマークした。

１点の援護をもらって上がった初回、戸郷は先頭の佐藤を３球で見逃しの三振。２番・辰己は直球で中飛。３番・平良は死球となったが４番・浅村は１４８キロで空振り三振。まずは初回を無失点に抑えた。

２回はこの回の先頭・黒川に左前安打を浴びたが、この回も２つの三振を奪いながら後続を抑えた。内海投手コーチは「言うことなし。最近の状態をそのまま出せている。ＤＨ制なので、投げることだけに専念して、１イニングでも長く投げてほしい」とエールを送った。

２―０の３回も２つの三振を奪いながら３者凡退。３―０となった４回は２死から５番・黒川に左翼への安打を浴びて、６番・マッカスカーには四球。２死一、三塁のピンチをつくったが、７番・村林を右飛に打ち取って、切り抜けた。

さらに５回は圧巻の３者連続Ｋとさらにギアを上げた。

戸郷は前回３日のオリックス戦（東京Ｄ）では２回先頭・紅林への頭部死球により１４球で危険球退場に。先発の仕事ができなかった無念さに紅林への申し訳なさも加わり、「切り替えて目の前の試合しか見ていないですし、しっかり試合をつくることもそうですけど、自分のできることをやっていきたいです」と語っていた。また、「先発としての役割を果たしたいと思います」と燃える思いを口にしていた。