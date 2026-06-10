◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）９日＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔

北中米Ｗ杯に挑む日本代表は、１４日（日本時間１５日）に１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。オランダはＷ杯目前の親善試合で、アルジェリア（４日）に０―１と敗れ、ウズベキスタン（８日）にはＦＷハクポが決めた２つのＰＫで２―１と辛勝。流れの中でゴールがなく、決定力不足が叫ばれている。一方で右サイドには代表デビューからわずか２試合の“秘密兵器“が出現し、森保ジャパンにとっては脅威となる可能性が浮上。過去１分け２敗、いきなり最大の山場となるオランダ戦の警戒点を、金川誉記者が「読み解く」。

「不調」という前評判が、逆に不気味で恐ろしい。オランダ代表の周辺からは、決定力不足を嘆く現地メディアの辛辣な声が聞こえてくる。直前の親善試合、アルジェリア戦では１７本、ウズベキスタン戦では１５本のシュートを放ったが、流れからの得点はなし。数字だけを見れば森保ジャパンに追い風が吹いているようにも映る。しかし、そんな評価を額面通りに受け取るのはあまりに危険だ。

特に気になるのが、右サイドに出没した見慣れない“スピードスター”だ。英プレミアリーグ・ウエストハムのＦＷサマーフィル。本人もメンバー発表時に「本当に驚いた」とコメントしたように、クーマン監督がサプライズ招集した２４歳は、アルジェリア戦で先発して代表デビュー。２試合連続で先発したウズベキスタン戦、前半３２分に右サイドで爆発的な加速を見せてファウルを誘い、ＰＫを獲得した。チャンスでトラップが乱れて決定機を逃す粗削りなプレーもあったが、縦への突破力は強烈なインパクトを残した。

オランダは左サイドに君臨するＦＷハクポが攻撃の絶対的な核。一方のサマーフィルも好調で、高さと推進力を武器とする攻撃的右サイドバック・ダンフリーズと合わせ、右サイドも脅威も増している。日本は左ウィングバックに攻撃的なＭＦ中村や前田を起用するケースが多いこともあり、左センターバックのＤＦ伊藤とともに、入念な対応策が必要となる。

ただ、相手の脅威におびえるほど、今の日本代表は臆病ではない。前田が「オランダのメンツはそろっているけど、僕たちもしっかりそろっている」と語っていたように、おのおのが欧州で修羅場をくぐり抜けてきた選手たちに大国への気後れはない。試合の鍵を握るサイドでの主導権争い。オランダの「不気味な変化」を見極めつつ、ねじ伏せるための準備を残り４日間で進めていく。

◆ハクポｖｓ冨安

オランダの左ＦＷハクポは、オレンジ軍団の得点源となっている。１９３センチの高さに加え、左からのカットインを武器とするリバプール所属のアタッカーを止めることは、森保ジャパンの勝利に欠かせない“条件”と言える。

そんな「オランダの左」に対抗する「日本の右」のキーマンとなるのがＤＦ冨安だろう。ハクポの高さ、スピードのどちらかに対応できる選手はいても、どちらにも対応できる選手は冨安以外いない。ハクポを迎え撃ち、さらには守備に走らせるだけの“圧”を日本の右サイドから作り出したい。