◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１０日、美浦トレセン

昨年の有馬記念馬ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、今年初戦にダミアン・レーン騎手の手綱で挑む。昨年のダービー（６着）以来となるコンビだが、１週前追い切りに騎乗し成長を感じ取った。鞍上にとっては１９年リスグラシュー以来、２度目の宝塚記念制覇がかかっている。

―ダービー以来のコンビとなるが期待は

「非常に楽しみ。当時より相当レベルアップしているように見える。非常に品がある馬で、ダービーはうまくいかなかったがポテンシャルは非常に高い。ダービー後も勝つだろうという感じがあった」

―１週前追い切りの感触は

「乗った感じは良かった。フィジカルはだいぶ成長を感じたし、メンタルの安定感も大人になっている感じがした」

―阪神芝２２００メートルの適性は

「阪神は特徴のあるコースだが、特に心配はしていない」

―リスグラシュー以来の勝利へ向けて

「非常に注目馬が多くレベルは高いが、この馬もその中の１頭。高いチャレンジだが、いい競馬ができるように楽しみにしている。リスグラシューは素晴らしい勝利だった。また、いい日になるように頑張りたい」