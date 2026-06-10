中東情勢の悪化に伴い、ナフサ不足が深刻化していますが、熊本県内への影響も広がっています。ここでもあそこでも、実態を取材しました。

【写真を見る】【ナフサ不足】墓石から住宅、鮮魚店まで影響深刻 価格転嫁率37.5％止まり 帝国データバンク「コロナ初期に近い」長期化で倒産・廃業リスク高まる

熊本市内にある墓石の販売店です。

西山石材 村上毅 常務「仕入れ先からまとめて材料を買っていたが、仕入れ先もないということで、近所のホームセンターなどで個別に売っているものを数本ずつ買い足しているのが現状」

不足しているのは隙間を埋めるアレ

不足していると話すのが、石材の隙間を埋めるコーキング材です。

内部へ雨水が入り込むのを防ぐため、墓石を組み立てる際、欠かせない資材です。1つあたりの使用量は8本から10本程度。黒やグレーなどがあり、墓石の色によって使い分ける必要があります。

西山石材 村上毅 常務「購入するにも数量制限がある。少しお待ちいただくお客様も5月は出ていた」

「あって当たり前の世界」が…

また、墓の製造には、彫刻に必要な塗料や洗浄用のシンナーも欠かせませんが、これらもナフサ不足で調達が困難な状況です。

西山石材 村上毅 常務「あって当たり前の世界だったので、まさかこうなるとは。お客様にも迷惑をかけるし、うちも滞るので懸念材料」

政府は「必要量は確保できている」

熊本県内も例外なく深刻化するナフサ不足。政府は「必要量は確保できている」としていて、高市総理も「流通の目詰まりの解消」を強調し、冷静な対応を呼びかけます。

高市早苗 総理「原料を石油元売りからも従来を大きく超える量を、シンナー・塗料メーカーなどに新たに直接供給することで、例年の需要の1.8倍の供給を可能にします」

ただ、現場はそうもいかないようです。

トレー、シール、ラベル…大きく値上がり

こちらは熊本県宇土市内の鮮魚店です。

魚光 熊井聡 社長「蓋つきのトレー、シール、ラベルなどがナフサ由来のもの。資材関係がすべて大きく値上がりしている」

届いたばかりの見積書には、深刻な数字が並びます。

価格転嫁しづらい現実

魚光 熊井聡 社長「6月、7月にかけて、さらに20％、30％上がるという見積もりが来ている。中には30％以上と書いてあることも。以上となると天井知らずなので、私たちもビクビクしている」

トレーはサービス品ではなく、商品の一部として価格転嫁を進めますが、簡単には割り切れない難しさもあります。

魚光 熊井聡 社長「お客様から見放されたらもう商売が難しい。競合店との兼ね合いもあり転嫁しにくい」

「耐え続けるのも難しい」

帝国データバンク熊本支店が5月に発表した調査によりますと、県内企業の7割近くが「多少なりとも価格転嫁できている」と答えましたが、コスト上昇分を販売価格にどの程度上乗せできたかを示す価格転嫁率は37.5％止まり。

コストが100円上昇した場合、37.5円しか販売価格に転嫁できていないのが現状です。

帝国データバンク熊本支店 柴田善行 課長「なかなか価格転嫁できない状況がずっと続くというのは…。耐え続けるのも難しいと思う」

ナフサ不足の影響は幅広い業種に及んでいると指摘した上で・・・。

帝国データバンク熊本支店 柴田善行 課長「特に影響が大きいと見ているのが一つは製造業、それと建設業。この二つが影響を直撃」

建設業も深刻な状況

戸建て住宅の建築現場です。建設業も深刻な状況に陥っていました。

住商産業 内田大和 社長「30％から極端なものでは200％くらい値上がりしている材料もある。納期がなかなか…。いつ来るか分からないということが起きている。完全に材料が止まっているものもある」

特に手に入りにくくなっているのが「接着剤」です。

住商産業 内田大和 社長「床のフローリングにしても接着剤を使うし、壁のクロスも接着剤を使うし、建材を作る段階でも接着剤が使われているので。実際、上につける商品はあるけど、その間の商品がないので、結局作業ができないということが起きている」

ユニットバスなどの納入時期も不安定だったため完成時期が見通せず、現場でかかるコストも積み上がります。

住商産業 内田大和 社長「完成しないということは工事に付随する色んなリース品などがあるが、現場事務所や足場、倉庫、トイレなどが完成しないということで、ずっと経費がかかる」

企業の倒産、廃業の増加も

今後、状況は改善するのでしょうか。

帝国データバンク熊本支店 柴田善行 課長「状況としてはコロナの感染拡大の初期に近い。結局いつ解消されるかが見えない。この状況が続けば企業の倒産、廃業の増加につながると考えている」

状況が改善しない中、企業の「資金繰り」への支援が重要とも指摘します。

帝国データバンク熊本支店 柴田善行 課長「多くの中小企業で資金が潤沢にあるところは少ない。決まった中で、ギリギリのところで資金繰りという企業も多いので」