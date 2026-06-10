河野洋平氏（資料写真）

自民党総裁や衆院議長を務めた河野洋平（こうの・ようへい）さんが８日、死去した。８９歳。平塚市出身で、自宅は小田原市。関係者によると、東京都内の病院で亡くなり、葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れ会を開く。

１９３７年、故河野一郎元農相の次男として平塚市に誕生。早大政経学部を卒業後、民間企業に就職し、父の死去に伴い１９６７年の衆院選で自民党から旧神奈川３区で立候補し初当選。父が興した河野派の流れをくむ中曽根派で経験を積み、連続１４回の当選を重ねた。ロッキード事件に端を発した党の金権体質を批判し７６年に離党、新自由クラブを結成して代表に就任した。８５年に第２次中曽根改造内閣で科学技術庁長官として初入閣し、８６年に復党した。

９２年に宮沢内閣の官房長官に就任。自民党が下野した後の自民党総裁選に立候補し、９３〜９５年に党総裁を務めた。当時の細川首相とのトップ会談で選挙制度改革に合意し、小選挙区比例代表並立制の導入を実現。９４年には自民、社会、さきがけの３党連立政権となった村山内閣で副総理兼外相に就任、森内閣などでも外相を務めた。２００３年から５年半余り衆院議長を務め、２０２９日間の議長在任記録を樹立、０９年衆院選に立候補せず政界を引退した。