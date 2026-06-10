銀座コージーコーナーの初夏スイーツ登場♡さくらんぼとメロンが彩る爽やかケーキ3選

初夏の訪れとともに、みずみずしい果実を使ったスイーツが気になる季節になりました。銀座コージーコーナーでは、2026年6月12日（金）より、旬のフルーツを贅沢に使用した「国産さくらんぼショート」「チェリーパイ」「贅沢2種メロンパイ～カスタード仕立て～」を販売。見た目にも涼やかで華やかな3品は、ティータイムをちょっぴり特別にしてくれること間違いなしです♡

旬の果実を味わう贅沢スイーツ

今回登場する新作は、初夏ならではのフルーツの魅力を存分に楽しめるラインアップです。

「国産さくらんぼショート」は、さくらんぼ風味のスポンジに国産さくらんぼジャムを重ね、国産さくらんぼゼリーと生クリーム入りホイップクリームをサンドした一品。

仕上げには旬の国産さくらんぼを2粒トッピングし、見た目も華やかです。

価格は590円（税込637円）。販売期間は2026年6月12日（金）～6月30日（火）頃です。

また、「チェリーパイ」は、風味豊かなパイにカスタードクリームを重ね、レッドサワーチェリーとダークスイートチェリーをたっぷりトッピング。

異なる味わいのチェリーが織りなす爽やかな甘酸っぱさが魅力です。

価格は600円（税込648円）。販売期間は2026年6月12日（金）～7月30日（木）頃となっています。

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メロン好き必見の華やかパイ

メロン好きの方にぜひ注目してほしいのが、「贅沢2種メロンパイ～カスタード仕立て～」。

メロン風味のスポンジに、メロンリキュールが香るカスタードとサクサクのパイを重ねたリッチな仕立てです。

上面には芳醇な香りとコクのある甘みが特徴の赤肉メロンと、爽やかな甘みが魅力の青肉メロンを飾り、彩り豊かな見た目に仕上げられています。

ひと口ごとに広がるメロンの風味は、まさに初夏のご褒美スイーツ。果実感をたっぷり楽しみたい方にぴったりです。

価格は720円（税込777円）。販売期間は2026年6月12日（金）～8月13日（木）頃です。

販売情報をチェック

販売店舗は全国の生ケーキ取扱店です。

※北海道・九州地方および福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県には生ケーキ取扱店がありません。

また、店舗によって発売日が異なる場合や取り扱いがない場合があります。人気商品のため、品切れとなる可能性もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

初夏のティータイムを彩る一品に

季節のフルーツを贅沢に使用した銀座コージーコーナーの新作スイーツは、見た目の華やかさと爽やかな味わいが魅力。

さくらんぼの上品な甘酸っぱさ、チェリーのジューシーな果実感、そして2種のメロンが織りなす贅沢な味わいは、この時期だけの特別なお楽しみです。

家族や友人とのティータイムはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり♪初夏ならではのおいしさをぜひ味わってみてください。