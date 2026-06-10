男性7人組「三代目 J SOUL BROTHERS」の山下健二郎（41）が9日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、仲良しの芸人を明かした。

芸能界きっての釣り好きとして知られ、有名人の釣り仲間を聞かれると「芸人さんのナダルとミキ亜生くん」とお笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルと「ミキ」亜生の名前を挙げる。ナダルの名を聞くと、週替わりアシスタントの銀シャリ・橋本直は「ホントに!?」と反応した。

「ナダルは世間では嫌われ者みたいなキャラで、イメージは何かね…」と橋本が言うと、「周りからも僕がナダルと仲いいって言うと“絶対友達やめた方がいい”ってめちゃくちゃ言われる」と苦笑いした。

それでも「僕は大好きなんですよ」ときっぱり。MCのタレント・滝沢カレンは「暴言ばっか吐いて…ストレスたまりやすいのかなと思ったり、全部言っちゃうイメージ、頭に来たことも今思ってることも全部言っちゃう」とナダルのイメージを語る。

山下は「家族をむちゃくちゃ大事にしてる。娘さんをかわいがってる」と友達としてナダルの“いいところ”を挙げていた。