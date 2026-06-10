第3戦の難敵スウェーデンを現地取材　定番はニシン料理　日本文化も存在感　“ピーチ姫”のコスプレイヤー「日本が勝つ」　FIFAワールドカップ2026

日本がグループステージ第3戦で激突する、スウェーデン。

北欧スカンジナビア半島にあるスウェーデンの国土は日本の約1.2倍ですが、人口は10分の1ほどです。

大小さまざまな島からなる首都・ストックホルムは水の都と呼ばれ、船が暮らしを支える大切な移動手段になっています。

ノーベル賞の授賞式で有名なスウェーデン。

地下鉄の駅全体をアート空間にするなど、芸術的な一面も見られました。

そんな国で、取材班は気になる看板を発見。

看板には「Swedish fika（スウェーディッシュフィーカ）」と書いてあります。

「フィーカ」とは何なのか？

街で聞いてみると、「コーヒーを飲むだんらんの時間です。1日2回はフィーカしているわ」「これがなかったら、震えちゃうわ」との答えが。

フィーカとは、コーヒーやお菓子を味わいながらゆったり過ごす、伝統的な休憩時間。

職場でも、昼食とは別にフィーカが設けられているそうです。

休憩文化の次は食文化。

スウェーデンの伝統グルメがニシン料理です。

祝いの席にも登場するニシン。

香ばしく揚げてマッシュポテトなどと一緒に味わうという、スウェーデンらしい食事を味わったあとに出会ったのは、日本の文化を愛する人たちでした。

スウェーデン最大級のポップカルチャーイベント「コミコン」の会場には、日本のアニメのファンたちの姿が。

日本のアニメグッズをはじめ、カプセルトイ、焼き鳥などの日本食もずらり。

さらに書道教室も開かれ、日本文化も大きな存在感を放っていました。

そんな会場で、スウェーデンの「ピーチ姫」に日本戦のスコア予想をしてもらうと、日本が2対1で勝利と予想。

そして、書道の魅力を伝えるセザール先生は、2対2の引き分けと予想。

「生徒たちと私が一緒に考えたスコアです。とてもわくわくする戦いになると思います。みなさん頑張ってください」と話しました。

日本文化が浸透するスウェーデンですが、今大会では日本にとって手ごわい相手。

ヨーロッパ予選では崖っぷちのプレーオフを粘り強く勝ち抜き、ワールドカップの切符を獲得。

実に24年ぶりの対戦となる日本は、その粘り強さを上回り、勝利をつかみ取ることができるのでしょうか。