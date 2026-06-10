「親より成功していると思う二世タレント」ランキング！ 2位「宇多田ヒカル」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「親より成功していると思う二世タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんです。15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will tell』がダブルミリオンを記録し、1stアルバム『First Love』は日本音楽史上の最多セールス記録を樹立しました。音楽プロデューサーの宇多田照實さんと、昭和の歌姫である藤圭子さんという偉大な音楽家を両親に持ちながらも、親の知名度を超える天才歌姫として国内外で大成功を収めています。
▼回答者コメント
「宇多田ヒカル、ご両親も十分成功していたと思うが、この人ほど、音楽業界で大きく長く売れている人は、まずいないと思う為」（50代女性／東京都）
「まさに実力でのし上がってきているから」（50代女性／和歌山県）
「全国的な知名度を獲得し、世代を超えて支持されていると思うからです。また日本音楽界を代表する存在だと思うから」（50代男性／群馬県）
見事1位に輝いたのは、俳優の長澤まさみさんでした。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』でのヒロイン役をはじめ、『キングダム』『コンフィデンスマンJP』シリーズなど数々の大ヒット作でメインキャストを務め、日本のトップ俳優として確固たる地位を築いています。父親はサッカー元日本代表でジュビロ磐田の初代監督を務めた名将・長澤和明さんですが、スポーツ界の有名人である父親とは異なる芸能界という舞台で、誰もが認める国民的俳優として大成功を遂げました。
▼回答者コメント
「いろいろな賞を重賞していますし、素晴らしい女優さんだと自分は思っているので」（40代男性／北海道）
「お父さんの名前は存じ上げないが、『長澤まさみ』という名前はどの世代でも知っていると思う。ビジュアルもいいし、演技もうまい」（40代女性／石川県）
「ジャンルに限定されずに幅広い世代に知られていて人気があるからです」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：宇多田ヒカル／99票
2位にランクインしたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんです。15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will tell』がダブルミリオンを記録し、1stアルバム『First Love』は日本音楽史上の最多セールス記録を樹立しました。音楽プロデューサーの宇多田照實さんと、昭和の歌姫である藤圭子さんという偉大な音楽家を両親に持ちながらも、親の知名度を超える天才歌姫として国内外で大成功を収めています。
「宇多田ヒカル、ご両親も十分成功していたと思うが、この人ほど、音楽業界で大きく長く売れている人は、まずいないと思う為」（50代女性／東京都）
「まさに実力でのし上がってきているから」（50代女性／和歌山県）
「全国的な知名度を獲得し、世代を超えて支持されていると思うからです。また日本音楽界を代表する存在だと思うから」（50代男性／群馬県）
1位：長澤まさみ／136票
見事1位に輝いたのは、俳優の長澤まさみさんでした。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』でのヒロイン役をはじめ、『キングダム』『コンフィデンスマンJP』シリーズなど数々の大ヒット作でメインキャストを務め、日本のトップ俳優として確固たる地位を築いています。父親はサッカー元日本代表でジュビロ磐田の初代監督を務めた名将・長澤和明さんですが、スポーツ界の有名人である父親とは異なる芸能界という舞台で、誰もが認める国民的俳優として大成功を遂げました。
▼回答者コメント
「いろいろな賞を重賞していますし、素晴らしい女優さんだと自分は思っているので」（40代男性／北海道）
「お父さんの名前は存じ上げないが、『長澤まさみ』という名前はどの世代でも知っていると思う。ビジュアルもいいし、演技もうまい」（40代女性／石川県）
「ジャンルに限定されずに幅広い世代に知られていて人気があるからです」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)