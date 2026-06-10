岩手県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選！ 「花巻市」を抑えて最多票だったのは？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
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▼回答者コメント
「歴史を感じる名前で重厚感があり、『奥州』という言葉自体に武士や東北の歴史的なかっこよさを感じるからです」（40代男性／北海道）
「奥州藤原氏を連想させて、歴史のロマンを感じさせる」（40代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「名前から硬質でタフな印象があり、重厚で男らしいかっこよさを感じたからです」（40代女性／香川県）
「県庁所在地として適してそうな名前でかっこいいと思う」（20代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「大海原を渡って行くようでかっこいいから」（20代男性／静岡県）
「演歌のタイトルになりそうな名前で良いですね」（50代女性／青森県）
▼回答者コメント
「宮沢賢治の生誕地というイメージと、花という文字が良い印象です」（50代女性／大阪府）
「スポーツの強い花巻東の印象があるから」（30代男性／大阪府）
▼回答者コメント
「陸前高田市をりくぜんたかだしと読むなんてりくのまえにある高田市なんだとカッコよさを感じました」（50代女性／埼玉県）
「3文字程度の市が多いなか、5文字もあるところが目を引くと思います」（50代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
5位：奥州市／32票5位は、平泉にほど近い歴史の地「奥州市」です。「奥州」という言葉自体に宿る歴史的な重厚感が評価されました。奥州藤原氏や東北の武士を連想させる、歴史のロマンも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「歴史を感じる名前で重厚感があり、『奥州』という言葉自体に武士や東北の歴史的なかっこよさを感じるからです」（40代男性／北海道）
「奥州藤原氏を連想させて、歴史のロマンを感じさせる」（40代女性／神奈川県）
4位：盛岡市／35票4位は、岩手県の県庁所在地「盛岡市」です。硬質でタフな、重厚な印象が評価されました。県都にふさわしい風格ある響きや、都会的なイメージも支持を後押ししています。
▼回答者コメント
「名前から硬質でタフな印象があり、重厚で男らしいかっこよさを感じたからです」（40代女性／香川県）
「県庁所在地として適してそうな名前でかっこいいと思う」（20代男性／愛知県）
3位：大船渡市／37票3位は、三陸の港町「大船渡市」です。大海原を渡る船を思わせる雄大な字面が人気を集めました。演歌のタイトルになりそうな、どこか味わい深く力強い響きも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「大海原を渡って行くようでかっこいいから」（20代男性／静岡県）
「演歌のタイトルになりそうな名前で良いですね」（50代女性／青森県）
2位：花巻市／47票2位は、宮沢賢治の生誕の地として知られる「花巻市」です。「花」という美しい文字を含む見た目の良さが評価されました。高校野球で名高い花巻東のイメージや、「はなまき」という語感の心地よさも支持を集めています。
▼回答者コメント
「宮沢賢治の生誕地というイメージと、花という文字が良い印象です」（50代女性／大阪府）
「スポーツの強い花巻東の印象があるから」（30代男性／大阪府）
1位：陸前高田市／64票最多票を集めて1位に輝いたのは、三陸海岸に面した「陸前高田市」です。漢字5文字が並ぶ珍しい市名のインパクトが多くの票を集めました。「りくぜん」という古風な読みや、語感の良さもかっこよさを感じる理由に挙げられています。
▼回答者コメント
「陸前高田市をりくぜんたかだしと読むなんてりくのまえにある高田市なんだとカッコよさを感じました」（50代女性／埼玉県）
「3文字程度の市が多いなか、5文字もあるところが目を引くと思います」（50代女性／埼玉県）
岩手県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)