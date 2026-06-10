「萌えました」人気女性芸人、ロリータ服姿に反響！ 「ホンマに可愛い」「なんちゅう顔しとんねん」
お笑いコンビ・Aマッソのマネジャーは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーの加納さんがロリータ服を着た姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】Aマッソ・加納のロリータ服姿
ファンからは「なんだこれはーーーーーー!!!!」「ホンマに可愛い」「萌えました」「なんで似合うん？笑」「なんちゅう顔しとんねん」「アクスタは出ますか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Aマッソ・加納のロリータ服姿
「なんだこれはーーーーーー!!!!」同アカウントは「#オフマッソ」のハッシュタグを添え、2枚の写真を投稿。加納さんがピンク色のロリータ服を着用している姿が写っています。照れくさそうな表情も含め、とてもかわいらしいです。
過去にも「#オフマッソ」を投稿過去にも同アカウントでは「#オフマッソ」のハッシュタグを添え、オフショットを投稿。2月21日には「加納さんお誕生日おめでとうございます」とつづり、誕生日を祝われる加納さんを公開しています。バースデーカチューシャを着けていますが、なぜか表情は不服そうです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)