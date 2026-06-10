『mofusand』コンセプトシリーズ第3弾は“サメにゃん”！ タンブラーやトートバッグなど登場へ
イラストレーター“ぢゅの”氏が描く『mofusand』のコンセプト専門店「mofusand TOKYO」は、6月26日（金）から、コンセプトシリーズ第3弾として「BOARD SHARK！（ボードシャーク）」の商品を、同店舗や公式ウェブショップ「mofusand もふもふマーケット」で発売する。
【写真】おしゃれな「トートバッグ」も！ 展開グッズ一覧
■クールなデザインを採用
今回グレイ・パーカー・サービスより発売される「BOARD SHARK！」は、『mofusand』の象徴的なキャラクター“サメにゃん”がサーフボードで遊んだり浜辺でゆったりくつろいだりと、自由気ままな姿で登場するコンセプトシリーズ第3弾。
ラインナップには約50種類が用意され、「クッションぬいぐるみ」や「デニムサメにゃんマスコット」、「洗顔リストバンド」、「2WAY保冷保温タンブラー」、「2個セット袋留めクリップ」といった、おうち時間を彩るアイテムがそろう。
また、おでかけに最適な「フリンジフラットトートバッグ」や、「イベントポーチ」、「ラゲッジタグ」なども展開。いずれも、これまでのコンセプトシリーズの雰囲気とはまた一味違う、ヴィンテージ感あるクールなデザインとなっている。
なお、「mofusand TOKYO」は昨年10月より東京・原宿にオープンした常設店舗。定期的なコンセプト変更を通じてブランドの新たな魅力を発信し、作品の世界観をより深く体験できる空間を提供している。
【写真】おしゃれな「トートバッグ」も！ 展開グッズ一覧
■クールなデザインを採用
今回グレイ・パーカー・サービスより発売される「BOARD SHARK！」は、『mofusand』の象徴的なキャラクター“サメにゃん”がサーフボードで遊んだり浜辺でゆったりくつろいだりと、自由気ままな姿で登場するコンセプトシリーズ第3弾。
また、おでかけに最適な「フリンジフラットトートバッグ」や、「イベントポーチ」、「ラゲッジタグ」なども展開。いずれも、これまでのコンセプトシリーズの雰囲気とはまた一味違う、ヴィンテージ感あるクールなデザインとなっている。
なお、「mofusand TOKYO」は昨年10月より東京・原宿にオープンした常設店舗。定期的なコンセプト変更を通じてブランドの新たな魅力を発信し、作品の世界観をより深く体験できる空間を提供している。