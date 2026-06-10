中間貯蔵施設建設計画と向き合う周辺の自治体では10月に田布施町、11月に平生町の町長選挙が予定されています。



田布施町長選挙に向けては現職の東浩二町長が10日、3選を目指して立候補することを表明しました。



田布施町 東浩二町長

「これまでみなさんにいただいた支援や協力に応えるためにも町長選挙へ出馬する方向で準備を進めている」



10日開会した田布施町議会の一般質問で町長選への出馬の意思を問われた東町長はこのように述べ、子育て施策のさらなる充実や人口減少対策に取り組みたいとしました。





東浩二町長は田布施町出身の69歳。町の総務課長や副町長を務めたのち2018年の町長選で無投票で初当選し現在2期目です。田布施町では、上関町への中間貯蔵施設の建設に反対する決議案が2025年3月の町議会で可決されていて次の町長選でも争点となる見通しです。10日の一般質問で中間貯蔵施設に対する姿勢を問われた東町長は住民の声を聞きながら慎重に対応したいと答えるにとどめました。東浩二町長「安全安心を最重点に置いて、国や事業者に十分な説明をするよう周辺1市3町で働きかけている。上関町長選挙の結果も踏まえながら引き続き適切に対応する」任期満了に伴う田布施町長選挙は10月20日告示、25日投開票です。これまで、東町長のほかに立候補を表明した人はいません。