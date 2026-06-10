下松市笠戸島の国民宿舎大城で、その名前を冠したオリジナル日本酒が誕生しました。



10日、お披露目されたのが、「大城 純米吟醸」です。



リニューアルから10周年を迎える大城と、周南市の酒蔵会社「山縣本店」が協力して開発しました。



自然豊かな笠戸島をイメージした爽やかなラベルに力強く大城と記されています。



キレがよく、爽やかな味わいで、食中酒として楽しんでほしいと言います。





山縣本店 山縣社長『今回は笠戸島ということで、ひらめが有名な笠戸ということですから、そういう料理に合うようなお酒っていうのをですね、作ろうと思って。』国民宿舎大城 保正支配人『これから若い人たちにも、1つきっかけとして、大城に行ったらなんか大城というお酒があるよっていうくらいでもいいんで、まず手に取っていただいて、これだけ飲みやすいんだなっていうところは是非味わっていただきたい。』この日は、訪れたお客さんを対象に試飲体験も行われました。『あ、美味しいですね。』『さっぱりして美味しかった。口当たりがとても良かった。』「大城 純米吟醸」は、1本2200円。国民宿舎大城の1階売店で、10日から販売されています。