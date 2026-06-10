山陽小野田市の「おのだサンパーク」が、テナントの従業員の満足度の高さを評価する賞を受賞しました。



この賞を受賞するのは2年連続です。



おのだサンパークが受賞したのは、第28回テナントが選んだディベロッパー大賞の「ES賞」です。



10日は、おのだサンパークを運営する小野田商業開発の野口嘉一代表取締役専務が社員に東京での授賞式の様子を報告しました。





テナントが選ぶディベロッパー大賞は繊研新聞社が主催する賞で、年に一度全国の3000を超える商業施設の中から有力テナントの投票によって各部門の賞が選出されます。おのだサンパークが2年連続で受賞した「ES賞」は、テナントの従業員の満足度の高さを評価する賞で、快適に過ごせる休憩室やリモート会議に適したミーティングルームなどの新設、従業員200人が参加したクリスマス会の開催など働きやすい環境づくりが高く評価されたということです。小野田商業開発 野口専務「ちょうど今年はですね、12年ぶりにテナントの大幅リニューアルをする年で、 ワクワクするようなテナントが入りますので、 ぜひおのだサンパークに出向いていただければと思います」おのだサンパークは、2022年度から2年連続で高い売り上げや集客力が評価される「敢闘賞」を受賞していて、4年連続の受賞は地方の商業施設にとっては快挙だということです。