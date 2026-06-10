◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）

中日が、３回までに１０得点と打線が爆発した。２ケタ得点は２４年７月１３日の阪神戦（バンテリンＤ）以来２年ぶりで、井上一樹監督が就任して以降は初めて。

鵜飼航丞外野手の２番起用が的中した。５月２８日以来、今季２度目に２番に座り、６―０の１死満塁から１２７キロのスライダーを左翼席へ運んだ。自身１１試合ぶりとなる自己最多５号に「うまく反応する事ができました。入ってよかったです」と笑みをこぼした。初回には先制の適時二塁打、２回にも右前打を放っていた。３回までに４月２１日の巨人戦（長野）以来、今季３度目の猛打賞で５打点の大暴れとなった。

打線は、初回からつながった。鵜飼の先制二塁打で３戦ぶりの先制点を奪い、２死一、二塁から"６番降格"の細川が１３打席ぶり安打となる２点二塁打。７番・石川昂も右越えの４号２ランで続いた。初回５得点も、２４年８月９日巨人戦（バンテリン）以来、約２年ぶりだった。