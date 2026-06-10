元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。現在の居住環境について正直に明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、マイホームを選ぶとして「駅近の極狭のペンシルハウス」か「駅から徒歩１５分の途中で坂ありも庭付き一戸建て」のどちらがいいか？で議論になっているという記事を紹介。

この究極の二択について大島アナは「ペンシル一択です」と即答。「広い家なんて掃除も大変だし、維持費もかかる。電気代、ガス代もめちゃくちゃかかるし。庭も自分でやらなきゃいけないんでしょ」と力説した。

「今、ペンシルハウスで駅から徒歩１５分みたいなところに住んでるから」と現在の自宅について赤裸々に告白。「狭い方が（部屋の）行き来もしやすいし、掃除もしやすいしって思っちゃう」と続けたところで、ＭＣの垣花正が「子供の頃にすごい広い家に住んじゃってますからね。お金持ちで」と大島アナが神奈川・平塚市内の大豪邸で育ったお嬢様であることに言及。

この言葉に当の大島アナは「そうね。それはあるな」と、うなずいていた。