２０１０年Ｍ‐１グランプリ王者のお笑いコンビ「笑い飯」の哲夫（５１）が１０日、水曜パートナーを務めるＦＭ大阪「赤ｍａｒｕ」（月〜木曜・午後３時）に生出演し、第４子が生まれたことを報告した。

メインＤＪの赤松悠実から「３人の父親やったわけですけれど、４人目お生まれに」と振られた哲夫は「なりました」と第４子誕生を発表。赤松が「先週ちょうど、奥さんがそろそろ『（陣痛を）促進して行こうかな』みたいな（と言っていた）」「…ってことは先週？」と尋ねると、「先週ですね。木曜日かな。奈良の十津川村っていう、えらい山奥にロケ行ってまして、その最中やったんよね」と４日に誕生したと明かした。

「すごい十津川村にご利益のある神社がありましてね。もうホンマに、縁がなかったらたどり着けないって言われてるようなすごい秘境の神社があって、そこにロケ行ってて。ちょうど、そこの本殿のメインの神さんのところで手合わして、珍しく、ロケなんですけど、おさい銭入れさしてもうたんですよ。ちょうど今日あたりかな？ぐらいやったから。ほんで安産祈願をさしてもらって。ちょうど（出産の）立ち会いが今回、初めてできなかったんですけど、ちょうどその祈願さしてもらったぐらいに生まれたかなっていう」と語った。

どこで発表するかについては所属事務所にも相談し、初の生放送となる同番組で発表すると伝えたという。４人目の出産となった妻に対して「ホンマに頑張ってくれましたよ」と感謝すると、赤松は「４人ってすごすぎますよ」とたたえた。

夜中に陣痛がおこった時は車で病院へ連れていく可能性があるため、久しぶりに禁酒をし、ノンアルコール飲料を飲んでいたことも明かした。

哲夫は２０１６年１０月に一般女性と結婚。これまで２男１女が誕生していた。