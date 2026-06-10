カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを務めた小穴桃里は、本紙に今後について言及していた。

混合ダブルスの世界選手権では、青木豪とペアで５位入賞。今季はＬＳの一員として４人制の世界選手権＆日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）に出場しており、二刀流として活動している。

１０日には日本選手権１次リーグ第４戦で中部電力と対戦。前半の５エンド（Ｅ）を１―４で折り返すと、後半も流れをつかめずに４―９で敗れた。通算成績１勝３敗となり、２次リーグ進出を逃した。

小穴は混合ダブルスで４年後のフランス・アルプス五輪を目指すと表明。ＬＳでの戦いを通じて二刀流のメリットを感じた一方で「どちらもやったら４人制のチームにも迷惑をかけるかもしれない。４人制だったら（アイスアリーナで試合ができる）グランドスラムに出られるようなチームでないとメリットは少ないだろうし、難しい決断ではあると思う」との見方を示す。

その上でＬＳから継続のオファーがあった場合については「どうしますかね。なってみてから考えます（笑い）。世界選手権の時は全然一緒に練習ができなかったので、どんな役割を求められるかによっても変わるところはあると思う」と語っていた。

今季は日本選手権が異例の６月開催。小穴の多忙なシーズンが幕を閉じた。