ドイツで来季から１部に復帰するシャルケは１０日、ＭＦ田中聡が同２部のデュッセルドルフから加入が決まったと発表した。デュッセルドルフは来季の３部降格が決定しており、田中の去就が注目されていた。契約期間は２０３０年６月３０日まで。

田中は日本代表にも選ばれたことのある２３歳の左利きボランチ。湘南の下部組織から２０年にトップチーム昇格を果たし、２２年にはベルギー１部のコルトレイクに移籍し海外初挑戦。２３年に再び湘南に戻り、広島時代の２４年にはＪ１のベストイレブンを受賞している。２５年１２月にはデュッセルドルフに移籍した。

シャルケは元日本代表ＤＦ内田篤人氏（現なでしこジャパンコーチ）、同代表ＤＦ板倉滉（アヤックス）、同代表ＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）らが在籍経験のあるドイツの名門クラブ。近年は低迷していたが今季は２部で優勝し、４季ぶりに１部復帰を果たしていた。

「シャルケの責任者の方々は話し合いのなかで、私がブンデスリーガにおける彼らのサッカーにどのように適合するかを具体的に示してくれました。その姿勢に非常に感銘を受けました。７月初旬に行なわれる最初の合同トレーニングや、本拠地での試合をとても楽しみにしています」とコメントした。