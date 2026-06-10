鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムを巡る動きです。市が候補地2か所を比較し、整備費などが明らかになった中、整備費の確保や収益性などを巡り、関係団体と県議、市議らが先ほどまで意見交換しました。

（県ラグビーフットボール協会・渡辺丈 会長）「（求めるのは）スポーツ全体の環境を向上させ、多くの県民・市民が集い、交流する鹿児島の新たなスポーツの基盤」

鹿児島市はスタジアム整備について、鹿児島港本港区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテル跡地と、県立鴨池庭球場の2か所を候補地に検討しています。

鹿児島市の調査によりますと、整備費は庭球場が215億円、サンロイヤルホテル跡地が293億円。庭球場のほうが78億円低く抑えられるとしています。

供用開始は最短で、庭球場が2036年、サンロイヤルホテル跡地が2038年です。

調査結果をもとに意見交換

きょう10日は、この市の調査結果をもとに、県サッカー協会と県ラグビーフットボール協会、鹿児島ユナイテッドFCが県議や市議らと意見を交わしました。

議員からは、スタジアムの収益確保や整備費の負担について、意見が出ました。

（西洋介 鹿児島市議）「皆さんが納得するだけの応分の負担を民間でしっかり頑張るという意識、思いがあるのかどうか」

（鹿児島ユナイテッドFC・徳重剛代表）「応分の負担をする覚悟を持って取り組んでいきたいと思っているが、時期や場所、手法など、いろんなスキームが整ってこないと、なかなか民間クラブとしては動けないのではという思いもあるので、早くそういった議論に進むことを希望する」

（秋丸健一郎 県議）「もう少し県民全体の機運を高めていくことが必要なのではないか」

（日本サッカー協会・西原一将 副会長）「確かに到達できてないところはあると思うが、我々が足りてないところもあるかもしれないが、努力はしているということをぜひご理解いただきたい」

候補地の絞り込みや整備費の財源確保などをめぐり、それぞれの6月議会でも市、県当局と議論が交わされることになります。

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