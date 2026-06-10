今年3月、三重県の新名神高速で6人が死亡した多重追突事故の初公判。検察は、追突したトラック運転手の女がTikTokを見ながら運転していたと指摘しました。



3月20日、3連休の初日に起きた事故。亀山市の新名神高速下り線のトンネル内で大型トラックが渋滞の列に追突して炎上し、巻き込まれた2台の車の6人が死亡しました。

仲睦まじく写真に映る5人の家族。一家で関西方面に観光に行く途中だった、静岡県袋井市の松本幸司さん(当時45)・恵梨子さん夫婦(当時42)と、長女の莉桜さん(当時11)、長男の壮眞くん(当時8)、次女の彩那ちゃん(当時5)です。

そして、もう1台の車に乗っていたのは、地元のバレーボールチームで小学生に指導をしていたという埼玉県の団体職員・高峰啓三さん(当時56)。単身赴任先から兵庫県の自宅に帰る途中でした。



この6人の命が一瞬で奪われました。



6月10日、迎えた初公判。遺族たちは、遺影を手に津地裁に入廷しました。



過失運転致死の罪に問われている広島県の元トラック運転手・水谷水都代被告(54)は、マスク姿でうつむきがちで裁判に臨みました。

裁判官の「間違いありませんか」の問いに、聞き取れないような小さな声で「ありません」と起訴内容を認めました。



続く冒頭陳述で、検察側は「日常的にSNSのショート動画を見て、脇見したりスマホ操作しながら運転していた」と指摘。



事故直前は「TikTokで料理を特集するショート動画を見ていて、スクリーンショットで残そうとして、およそ13秒間脇見をして走行」「渋滞まで9.4mに迫ったところで発見して衝突した」と指摘しました。

猫背で伏目がちに検察が読み上げる冒頭陳述を聞いていた水谷被告。検察官の朗読中に、傍聴席ではすすり泣く声やハンカチで涙をぬぐう人の姿も。



さらに、水谷被告が当初、脇見の原因について「運転日報を探すためにダッシュボードを見ていた」とウソの説明していたことも明らかになりました。



また、松本さん一家の遺族がコメントを出しました。



＜松本さん遺族コメント＞

「今回の事件は、運転中にふと携帯電話を見てしまった事故ではありません。携帯凝視が常態化したために起こった必然的な事故であり、殺人事件です」



松本さん遺族側の弁護人：

「きょうの公判で、被告人および被告人の家族を含めて、被害者の皆さんに対して、遺族に対して謝罪の気持ちを持っていたとは到底感じられないとお話をされていました」



次回の裁判は、8月31日に被告人質問が行われます。