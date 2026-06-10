SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）「Lose」MV撮影の裏側を楽しめるBehind The Scenes映像公開
SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）が、新曲「Lose」MVのBehind The Scenesを公開した。
■MV撮影時の心境を語るインタビューも
「Lose」は、SOTA HANAMURAが6月3日にリリースしたプレデビューアルバム『ASCEEENSION』のリード曲で、皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉で歌い上げる極上のポップナンバー。
このたび公開されたBehind The Scenesは、ダンサーとともにストイックに撮影へ臨む姿や、撮影時の心境を語るインタビューなど、ここでしか観れない撮影の裏側が詰まった内容になっている。
なお、SOTA HANAMURAは6月11日より、ソロアーティスト“SOTA HANAMURA”として初となるライブツアーを開催する。
■リリース情報
2026.06.03 ON SALE
ALBUM『ASCEEENSION』
■関連リンク
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『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』詳細はこちら
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