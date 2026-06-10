性的マイノリティの人への偏見や差別のない社会を目指すイベントが、7日に東京で開かれました。

大村市の同性カップルも参加し、雇用保険の移転費を巡る国との裁判などについて理解と支援を求めました。

東京で開催されたアジア最大級のLGBTQ＋のイベント『Tokyo Pride 2026』。

今年のテーマは「多様性と平等がひらく未来」で、性的マイノリティの人への偏見や差別のない社会を目指します。

大村市から参加した同性カップルの松浦慶太さんと藤山裕太郎さんは、雇用保険の「移転費」を巡り国の対応が違法だとして処分取り消しなどを求めて現在、係争中です。

イベントでは、裁判の内容について来場者にチラシを配ったり説明をして理解と支援を求めました。

（松浦 慶太さん）

「私たちは異性のカップルと同じように暮らしているのに、(同じ)制度が使えないという不条理・不平等があることを知ってもらいたい」

「支援をしてくれたり熱心に聞いてくれたり、すごく関心の高さを感じた」

会場には企業や教育機関など200を超えるブースも並び、2日間で約27万人が訪れたということです。