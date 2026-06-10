「普通に分かってる人の楽しみ方すぎる」中村静香、天下一品の食べ方に反響 関西弁を口にしながらすする…「アカンてw腹減った」
俳優でタレントの中村静香（37）が10日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。ラーメン店・天下一品のこだわりの食べ方を披露し、反響が寄せられている。
【動画】「普通に分かってる人の楽しみ方すぎる」天下一品の食べ方に反響が寄せられた中村静香
多い時は週に4回ほどラーメンを食べるという中村。天下一品を訪れ、グラスビールとこってりのラーメン、餃子を注文した。
関西弁で「めっちゃおいしい」と口にしながら、どんどんラーメンをすすった。食べ進めると、「追いキム」としてラーメンにキムチをイン。「ラーメンにキムチを入れるの好き」と話した。
続けて「私普段辛いもの苦手なんですけど、余ったらおつまみにも食べられるし、ラーメンにはちょっとだけ入れる」という。「邪道だよとかいわれるかもしれへんし、本来の味を食べてほしいというお店のあれもあるかもしれませんけど、私はグシャグシャに入れてやります」とこだわりを話していた。
動画を紹介した自身のXの投稿欄には「普通に分かってる人の楽しみ方すぎる」「アカンてw腹減った」などの反響が寄せられている。
【動画】「普通に分かってる人の楽しみ方すぎる」天下一品の食べ方に反響が寄せられた中村静香
多い時は週に4回ほどラーメンを食べるという中村。天下一品を訪れ、グラスビールとこってりのラーメン、餃子を注文した。
関西弁で「めっちゃおいしい」と口にしながら、どんどんラーメンをすすった。食べ進めると、「追いキム」としてラーメンにキムチをイン。「ラーメンにキムチを入れるの好き」と話した。
動画を紹介した自身のXの投稿欄には「普通に分かってる人の楽しみ方すぎる」「アカンてw腹減った」などの反響が寄せられている。