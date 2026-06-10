女優吉川愛（26）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。

スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。

吉川は肝試し翌日に姿を消した女子大生・杏を演じた。「最初のシーンが重要だったりするので、最低でも2回は見た方がいい」ともアピール。「この映画で杏ちゃんは憑依（ひょうい）したりするんです。見たことのない私が見られると思いますので、存分に味わっていただけたら」と見どころを挙げた。

口にして後悔したことがテーマのフリップトークでは「ドアノブ職人」と回答した。「いろんなサロンに行くんですけど、吉川愛とバレていない時、職業を聞かれるといつも違う職業を答えるんです」。アパレル、動物園の飼育員などさまざまな仕事を答えてきたが、ある時、何も浮かばずに目に入ったドアノブを見て「ドアノブ職人です」と申告してしまったという。

「壊れて開かなくなったドアノブを直していますと言ったら、質問が止まらなくなって、アドリブ合戦になっちゃって、めっちゃ後悔しましたね。ドアノブ職人とは二度と名乗らないって決めました」と、独特なエピソードで笑いを誘っていた。