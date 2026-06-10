タレントの鈴木紗理奈が、6月9日までに更新されたInstagramのストーリーズで “大人の思春期” の発動を告白し、波紋を呼んでいる。

「鈴木さんは《大人の思春期ゴリゴリ発動中梅雨のせい》の書き出しで、《昨夜はこれまでの哀しかった事ととか話して号泣（←わたしが》《小さい頃のリオトの動画一緒に見て号泣（←わたしが》《号泣する私がおかし過ぎて2人で最後は爆笑》と息子さんとのエピソードを書き込みました。

鈴木さんは《大人の思春期発動し過ぎてメンタル崩れてる!!》《迷惑かけてごめん過ぎ》とつづりつつ、《親と子が逆転したような日やったけどまた強い絆ができた》と振り返りました」（スポーツ紙記者）

鈴木はかねてより “女性ホルモン” がほぼなくなったと明かしており、X上では《普通なら隠したくなる人も多いと思う。でもそれを正直に話して、“大人の思春期つら”って言葉に変えて発信してるの、すごくリアル》といった共感の声を集めていた。

「鈴木さんが、5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）であのさんから、自身を “嫌い” と名指しされたことに対し、《普通にいじめやん》と強く噛みついたのも、そうしたメンタルが影響していたのかもしれません。

さらに、一部のネット上では、息子さん自身も年ごろの思春期を迎えているため、親として毅然とした態度を見せたのではという見方もありますね」（同）

鈴木は、2008年、レゲエミュージシャンとの結婚を発表。2010年に男児を出産するも2013年に離婚。以降はシングルマザーとして息子を育てている。息子との “絆” アピールはこれまでにも見られた。

「6月3日に更新されたInstagramのストーリーズでは、ファンが焼肉店で鈴木さん親子に会ったとき、息子さんからていねいにあいさつされたと報告するDMを紹介し、《きゃーありがとうございます！》《挨拶やコミュニケーションの重要性を教えてきたので嬉しい》と感謝のメッセージをつづっていました。

こちらも、あのさんの暴言に対する “意味深” コメントではないかと波紋を呼んでいます」（同）

鈴木は、10日のInstagramのストーリーズでは、元NHKの中川杏奈アナウンサーとのラジオ番組『修羅shushushu』（InterFM）の特別編となるYouTubeプレミア配信を告知。こちらのサムネイルタイトルも「更年期じゃない大人の思春期だ」となっている。

メンタル面が安定しないなかでの、あのからの “嫌い” 発言はとりわけダメージが大きかったのかもしれない。なんとか乗り越えてほしいところだ。