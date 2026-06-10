ALL iN FAZEが、新体制初となるニューデジタルシングル「Ciel」を本日配信リリースした。また、8月に茨城・ひたち海浜公園にて4日間にわたって開催される＜LuckyFes’26＞のオープニングアクトとして出演することも決定した。

新曲「Ciel」は、現在のバンド構成だからこそ表現できるサウンドを追求する中で、⾃然と初期衝動を感じさせる原点回帰的な楽曲だという。これまでの活動で抱えてきた葛藤や現実、それでもなお音楽を続ける理由と向き合いながら制作された本作には、“過去には戻れない”という現実を受け入れながらも、“今だからこそ見える未来”へ進んでいく意思が込められているとのことだ。

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◾️MAKOTO（Vo）コメント

あの日の野外フェスの写真を、ふと見返した。泥だらけの衣装のまま、眩しいくらい笑っている自分たち。今⾒ると少し⻘臭くて不器用だけれど、その写真からは“音楽だけを信じていた時間”が伝わってくる。結成当初は5人だったこのバンドも今では3人となり、ただがむしゃらに楽器を鳴らし、声が枯れるまで叫んでいた頃とは違って、活動を続ける中で現実と向き合う場面も増えていった。時にはぶつかり合い、本来ならステージに向けるべき感情を仲間にぶつけてしまった夜もある。

それでも、なぜ今も音楽を続けているのか。その答えを探すようにして書き上げたのが今回の楽曲です。過去には戻れない。失ったものも、変わってしまった景色もたくさんある。けれど形が変わった今だからこそ、進める未来もあると思っています。

いつかまた、あの広い空の下で。泥まみれの衣装のまま、心から笑い合える瞬間を迎えられたら。この曲には、そんな今の僕たちの願いを込めました。

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またALL iN FAZEは、8月8日より国営ひたち海浜公園にて4日間にわたり開催される＜LuckyFes’26＞のステージ出演権をかけたオーディション＜Battle to LuckyFes＞で出演権を獲得。初日となる8月8日にオープニングアクトとして出演が決定した。なお、出演時間および出演ステージの詳細は後日発表となる。

さらにALL iN FAZEは、10月には6都市を巡る＜ALL iN FAZE LIVE TOUR 2026＞を開催する。

◾️＜ALL iN FAZE LIVE TOUR 2026＞ ◇ワンマンライブ公演

大阪公演

日程：2026年10月17日（土）

会場：大阪府 心斎橋CLAPPER

時間：開場 17:30 ／ 開演 18:30 東京公演

日程：2026年12月19日（土）

会場：東京都 原宿RUIDO

時間：開場 18:00 ／ 開演 19:00 ◇ゲストアーティスト出演公演

愛知公演

日程：2026年11月5日（木）

会場：愛知県 3STAR IMAIKE

時間：開場 18:00 ／ 開演 18:30

出演：ALL iN FAZE、わんちゃんわんわんねこにゃんにゃん、MAQIA 兵庫公演

日程：2026年11月6日（金）

会場：兵庫県 music zoo KOBE 太陽と虎

時間：開場 18:00 ／ 開演 18:30

出演：ALL iN FAZE、Parallel Frank 福岡公演

日程：2026年11月9日（月）

会場：福岡県 LIVEHOUSE OP’s

時間：開場 18:00 ／ 開演 18:30

出演：ALL iN FAZE、SALT. 神奈川公演

日程：2026年11月20日（金）

会場：神奈川県 YOKOHAMA ReNY beta

時間：開場 18:00 ／ 開演 18:30

出演：ALL iN FAZE、SALT.、Snugs、わんちゃんわんわんねこにゃんにゃん チケット：https://www.allinfaze.com/news/detail/79554