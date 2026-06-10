Da-iCE・花村想太ソロ「SOTA HANAMURA」が、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』に収録されているリード曲「Lose」のMV Behind The Scenesを公開した。

本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングライター・eillが作詞曲・編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲を手掛けた「イエナイ」など、数々のアーティストによる提供楽曲も収録されている。

リード曲「Lose」で描かれるのは、勝ち筋を知り尽くしたはずの主人公が、一人の相手に翻弄され、その渦に溺れてゆく姿。敗北さえも、日常を鮮やかに塗り替えるスリルとして享受していく。そんな皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せたポップナンバーに仕上がっているという。

本日公開されたMV Behind The Scenesでは、ダンサーとともにストイックに撮影へ臨む姿や、撮影時の心境を語るインタビューなど、ここでしか見れない撮影の裏側が詰まった内容になっているとのことだ。

そして6月11日より、ソロアーティスト「SOTA HANAMURA」として初となるライブツアーが開催される。なお、ツアーファイナルはソロとして初挑戦となる単独日本武道館公演となる。