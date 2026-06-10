NEK!が、メジャー1stシングル「FLiCK」を本日配信リリースし、ポニーキャニオンからメジャーデビューを果たした。

本楽曲は、ネット発のバンドである彼女達のアイデンティが詰まった名刺代わりの一曲だという。そして、リリースを記念したストリーミングシェアキャンペーンもスタートし、「FLiCK」のMVが6月12日19時に公開されることも告知された。

https://youtu.be/yP7PhWiGtb0

また、メジャーデビューにあわせ、アーティスト写真と新バンドロゴも公開された。

さらに現在、メジャーデビューを記念して開催される東名阪ツアー＜NEK! MAJOR DEBUT TOUR＞のチケットオフィシャル2次先行を受付中だ。

結成からわずか2年と少しでメジャーデビューしたNEK!。4月1日を皮切りに、メジャーデビューの発表に向けて暗号の様な投稿がされるなど、ファンを巻き込みながら規模を拡大させている。今回も新たなコードが記載された特設サイトが公開されており、近いうちに何かが起きるようだ。ぜひ続報をお待ちいただきたい。

◾️メジャーデビューシングル「FLiCK」

2026年6月10日（水）リリース

配信：https://lnk.to/NEKI_FLiCKPR

特設サイト：https://neki10010010.ponycanyon.co.jp ▼NEK!「FLiCK」ストリーミングシェアキャンペーン

「FLiCK」を期間内に各種音楽ストリーミングサービスで再生し、SNSにシェアして頂いた方全員に、NEK!『FLiCK』オリジナル画像をプレゼント！

応募期間：2026年6月10日（水）〜2026年6月19日（金）23:59

詳細：https://neki.bitfan.id/contents/396513 ＜応募に関する注意事項＞

※同一のご応募者様から複数ご応募があった場合でも、特典のご送付は1つとなります。

※応募完了後、ご登録いただいた情報は一切変更を受け付けません。ご入力いただきました情報に入力不備があった場合は特典がお届けできませんので、お間違いがないようご注意ください。

※賞品を第三者に譲渡・転売(ネットオークションへの出品等も含む)または換金・変更することは固く禁じさせていただきます。

※当キャンペーン参加に際しての通信費、各配信サイトの月額会費はお客様ご自身のご負担となります。

※鍵付きのアカウントの方は鍵を外してキャンペーンにご参加ください。キャンペーンハッシュタグを検索しても表示されない場合、ご応募いただいていても無効となってしまいます。

※本キャンペーンは、ポニーキャニオンが主催しております。各種ストリーミングサービス運営会社は関与しておりません。 ＜お問合せ先＞

配信サイトの使用方法に関するお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承くださいませ。

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※キャンペーン名をお忘れなくご記入願います。

◾️＜NEK! MAJOR DEBUT TOUR＞ 2026年9月4日（金）梅田 BANGBOO

開場 18：30 ／ 開演 19：00 2026年9月5日（土）RAD SEVEN

開場 16：30 ／ 開演 17：00 2026年9月23日（水・祝）duo MUSIC EXCHANGE

開場 16：15 ／ 開演 17：00 ▼券種 / 料金

全自由：5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可／ 発券開始：各公演日1週間前〜 ▼オフィシャル2次先行（抽選）

受付期間：〜6月22日（月）23:59

https://l-tike.com/nekiband/