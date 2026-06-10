◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン

闘争心をギラギラと燃えたぎらせた。ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は栗東・坂路でスピリットライズ（４歳１勝クラス）を２馬身追走。ラスト２ハロンから仕掛けられると即座にギアを上げ、頭差だけ僚馬より前へ出た。鞍上の激しく手が動くのに合わせて、抜かせまいと前肢を大きく伸ばして加速。そのリードを保ったまま５３秒８―１２秒４でフィニッシュした。

このダイナミックな走りを見て安心した。レーン騎手が騎乗し、ＣＷコースでびっしりと追った１週前の内容を、高柳大調教師は「最後にちょっと失速したというか、物足りない部分は見えた」と振り返った。それを踏まえて、当週の動きに注目していたが、「その部分も今回は解消されていた。十分動けていたんじゃないかと思う」と太鼓判。まず、仕上がりに関しての不安は払拭（ふっしょく）された。

もうひとつの心配事は、過去最長となる約５か月半のブランクだ。ドバイ、香港遠征を見送り、有馬記念からの直行となる。予定を２度スライドし、臨戦過程としては順調とは言いがたい。それでも、指揮官は「計画的な休みではなかったけど、途中のドバイ、香港（遠征に向けての追い切り）で仕上げているので」と万全を強調した。

実戦からは離れているものの、十二分に負荷をかけてきた自負が陣営にはある。秋春グランプリ連覇がかかる一戦に向け、きっちりと態勢は整ったとみていいだろう。（山本 理貴）