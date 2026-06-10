ヒグチアイが、メジャーデビューから10周年を迎える2026年に4年ぶりとなる自主企画＜好きな人の好きな人＞の開催を発表した。

ヒグチアイの「好きな人」を招くお馴染みの対バン企画を、初の名古屋公演も含め、弾き語りとバンドの両編成で開催する。

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◾️ヒグチアイ コメント

メジャーデビュー10周年の年に、10年以上前からお世話になっているライブハウスでライブを企画します。お世話になった人たちと共に。

豊かで自由で怖いものなしだったわたしに道筋を教えてくれた人や場所。

こんなに大きくなりました。あの日々のおかげで今日もまだ歌を歌えています。

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各公演のゲストアクトは後日発表予定とのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️＜HIGUCHIAI presents “好きな人の好きな人”＞

※各公演ゲストアクト後日発表 ◇弾き語り編

2026年8月21日(金) 東京・下北沢 SEED SHIP

open 19:00 / start 19:30

自由席 5,000円(税込) / 整理番号付

info：SEED SHIP https://seedship.studio.site/ 2026年8月26日(水) 東京・渋谷 gee-ge.

open 19:00 / start 19:30

自由席 5,000円(税込)+1D / 整理番号付

info：gee-ge. http://www.gee-ge.net/ 2026年9月5日(日) 東京・神楽坂 天窓

open 18:00 / start 18:30

自由席 5,000円(税込)+1D / 整理番号付

info：神楽坂 天窓 https://ten-mado.jp/ 2026年9月11日(金) 大阪・南堀江 knave

open 19:00 / start 19:30

自由席 5,000円(税込)+1D / 整理番号付

info：knave http://www.knave.co.jp/ ◇バンド編

2026年11月19日(木) 大阪・梅田 Shangri-La

open 18:30 / start 19:00

スタンディング 5,800円(税込)+1D / 整理番号付

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/ 2026年11月22日(日) 東京・Veats Shibuya

open 17:30 / start 18:00

スタンディング 5,800円(税込)+1D / 整理番号付

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/ 2026年11月27日(金) 名古屋・SPADE BOX

open 18:30 / start 19:00

スタンディング 5,800円(税込)+1D / 整理番号付

info：SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/ ▼チケット情報

・ヒグチアイFanClub “うふふ”会員限定先行受付（抽選）

受付期間：2026年6月12日（金）20:00〜6月18日（木）23:59迄

https://higuchiai-ufufu.bitfan.id/

※ログイン後「掲示板」にて詳細をご確認ください ・オフィシャル1次先行受付（抽選）

受付期間：2026年6月13日（土）12:00〜7月5日（日）23:59迄

https://eplus.jp/higuchiai/

◾️リリース情報

◇配信シングル「今この胸に滾るのは」

https://higuchiai.lnk.to/imakonomuneni

※TVアニメ『スノウボールアース』エンディングテーマ ◇配信シングル「ひと匙」

https://higuchiai.lnk.to/hitosaji

◾️その他ライブ情報

＜New Acoustic Camp 2026 〜わらう、うたう、たべる、ねっころがる。〜＞

2026年9月19日（土）・20日（日）⽔上⾼原リゾート200（群⾺県みなかみ町）

https://newacousticcamp.com