「子どもを旦那さんに任せて飲もうよ！」思えば無神経だった。子を持ちようやくわかった『母親の気持ち』

「相手の立場になって考えなさい」よく耳にする言葉ですが、どんなに考えても実際に同じ立場にならなければ思いが及ばないことも多いのかもしれません。筆者は産後、とある出来事がきっかけとなり、子を持つ前の自分の発言を反省することとなりました。今回は筆者自身のエピソードを紹介します。

初めての経験

子どもが生まれて3か月が経ち、100日の記念に写真館で撮影をしてもらうことにしました。

写真館から事前に「家族写真も撮影しますよ」と言ってもらえたのですが、妊娠中は体調が優れず、産後は子育てで手一杯になっていたため、自分の身だしなみにはまったく気を遣えていない状態。

夫が休みの日に子どもを任せることにして美容室の予約を取りました。





子どもと離れるのはこれが初めての経験です。

実際の感情

久しぶりの美容室。

「やっときれいになれる！」と嬉しい気持ちになると思っていたのですが、実際はまったくそんな気持ちにはなれませんでした。

家を出てから帰宅するまでの3時間、子どものことが気になって終始ソワソワ。

何度も何度も夫にLINEしてしまいました。

そのとき、ある出来事を思い出したのです。