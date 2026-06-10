◆プロボクシング ▽５４キロ契約６回戦 〇片岡叶夢（３回ＴＫＯ）アタッチャイ・プラソエトリ●（１０日、東京・後楽園ホール）

アマチュア３冠の「ザ・ドリーム」片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝が、アタッチャイ・プラソエトリ（２４）＝タイ＝を３回２分３１秒ＴＫＯで下し、ＫＯ勝利デビューを飾った。

身長１７１センチのサウスポー・片岡は、スタンスを広げ重心を低くしたスタイルから左ストレートを上下に打ち込み圧倒。３回、ロープに詰めて連打をまとめたところでレフェリーが割って入った。

以前は金髪だったが、ジムの先輩である世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）の昨年１２月のアラン・ピカソ（メキシコ）戦を見て「かっこいいなと思った」と髪をピンクに染めてイメチェン。ピンクのトランクスに、井上から譲り受けたシューズでデビュー戦のリングに上がった。試合前には井上から「頑張って」と激励されたという。

リングサイド最前列で視線を送る井上の前でＫＯデビューを果たしたが、ダウンを奪うことができず「もう少ししっかり決めたかった。詰められるところでなかなかいけなかった。４０点です」と厳しく自己採点。「尚弥さんの試合などプロの試合のＫＯシーンを見て、かっこいいと思っていた。自分も倒せるものなのかなという気持ちはあったが、全然そんなことはなかった。８オンスのグローブで効かせるタイミングの難しさを感じた。リターンのパンチも、駆け引きの中で的確に相手の嫌なところをつくことができたらもっと良くなるのかなと思う」と振り返った。

７人きょうだいの４男。この日の興行の第４試合で、３月にプロデビューしたアマチュア６冠の兄・雷斗（１９）＝大橋＝も出場。第１試合で勝利を飾り、プロ２戦目に臨む兄にバトンをつないだ。雷斗のデビュー戦は６回ＴＫＯ勝利だった。デビュー戦のＫＯラウンドでは兄を上回ったが、「でも試合内容で言えば、雷斗の方が技術もあったし、ディフェンスや攻撃のパターンも出せていた。内容の部分では、まだ全然負けているなという感じがある」と自己評価した。

井上尚弥・拓真兄弟に続き、片岡兄弟も世界での活躍が期待される。「本当に昔から憧れていた存在なので、同じジムでやらせてもらっている以上、しっかり背中を追いかけて頑張っていきたいです」と叶夢。「最終的にはしっかり世界チャンピオンになって、みんなに夢と希望を与えられる選手になりたい」と目を輝かせた。

叶夢は２００８年１月２９日、千葉県生まれ。４歳でキックボクシングを始め、雷斗の影響で小学３年の時にボクシングに転向。中学２、３年時に全国大会優勝。千葉・習志野高では、高１の国スポ（国体）で優勝すると、高３でインターハイ、国スポを制し３冠を達成。アマ戦績は５４勝（２５ＲＳＣ）５敗。高校３年時には、第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにも挑戦した。