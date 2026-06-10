タレントの武田久美子（５７）がメキシコ料理を楽しむ様子を披露し話題を呼んでいる。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「私の大好きなＭｅｘｉｃａｎ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔにて私の住む街Ｓａｎ ＤｉｅｇｏはＭｅｘｉｃａｎ ｆｏｏｄがとても美味しいのです」とつづると、複数ショットを公開。タイトめなトップスにデニムをあわせたコーデで衰えを見せない抜群のスタイルを披露している。

続けて「私のお気に入り」として「大堂のｆｉｓｈ ｔａｃｏｓ」「Ｔｏｒｔｉｌｌａを揚げたクリスピータコス」などを紹介。さらに、大きなピーマンのチーズ詰めを卵で揚げた「Ｃｈｉｌｅ ｒｅｌｌｅｎｏ」も好物とし「とっても美味しいの 外食時のみって決めている揚げものをエンジョイしました」と料理に舌鼓を打つ姿をシェアした。

この投稿にフォロワーからは「久美子さんめちゃめちゃ美しい美しい美しい」「ゴージャスーー」「何をしても笑顔もシルエットもサマになる久美子さん かっこいいです」「全てが絵になります！！それにしてもスタイル良すぎ！！流石〜」などのコメントが寄せられている。