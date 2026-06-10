news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「チャットGPTに“示談金”相談『最低15万円』少女ら5人逮捕」についてお伝えします。

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高校生の少女(17)や少年ら5人が、逮捕されました。少女の元交際相手の男子高校生に暴行を加え、ケガをさせた上で、現金15万円を脅し取ろうとした疑いがもたれています。

金額を決める上で使われたのが、チャットGPTでした。

警視庁によりますと、今年1月、広場に呼び出された男子高校生が到着すると、10人ほどが集まっていて、少女が突然、因縁をつけました。

少女(17)

「私の妹の体に触ったでしょ」

男子高校生が否定すると…

少女(17)

「現金を支払うかタイマンをするか」

お金が払えず、しぶしぶタイマンを選んだ男子高校生は、逮捕された少年3人と順番に1対1の殴り合いをさせられ、最後は馬乗りで殴られ鼻の骨を折るなどしました。

その後、男子高校生は正座をさせられ、お金を払うように迫られますが、この時、取り巻きの少年がチャットGPTに「児童に対する性被害」と相談しました。質問を重ねるなどしたすえに、「チャッピーで示談金は最低15万円だってよ」と少女に伝えたといいます。

男子高校生はお金を払うことを約束させられ、少女に顔を蹴り飛ばされた後、解放されたということです。

調べに対し、17歳の少女ら4人は容疑を認め、1人は容疑を一部否認しているということです。