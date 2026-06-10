サッカー日本代表の中村敬斗選手が普段見せないレアショットを披露しています。

ワールドカップ開幕が近づいている中、日本代表選手らは公式写真を撮影。その中で中村選手の着こなしが普段と違うと話題となっています。

普段はソックスを下げてプレーすることで知られる中村選手ですが、ソックスをしっかり上げた“レアショット”を公開しています。現在、フランス1部のスタッド・ランスでプレーする中村選手。他の選手はソックスをヒザあたりまで上げていますが、中村選手はそれを足首あたりまで下げてプレー。

その理由を中村選手の公式サイトが運営するSNSで説明しています。「足がつりやすい体質で、長い間そのことに悩み続けてきた」と明かした上で、「しっかりと覚悟を持ち、プロになってからソックスを短くするようになりました」と説明。

さらに、「大きなケガをしてしまうと、夢を追い続けることも、夢を叶えることも難しくなってしまいます。だから、お父さんやお母さん、そしてコーチの言うことをきちんと守ってください」とサッカー選手を目指すこどもたちへメッセージを送りました。

そんなこだわりがある中村選手のめったに見られないレアショットとなりました。日本はグループステージ第1戦オランダ戦を現地14日（日本時間15日）に迎えます。