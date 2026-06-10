砂月凜々香が、新曲「君依存症」を本日6月10日に配信リリース。また、MVも公開となった。

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本楽曲は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタによるプロデュース楽曲第5弾。“依存的な愛”をテーマにした歌詞とロックサウンドが絡み合う、ダークな恋愛ソングに仕上がっている。

また、MVも楽曲と同様にダークな雰囲気に包まれており、閉鎖的な空間から抜け出したくても抜け出せない“情緒中毒”な姿を映し出している。

なお砂月凜々香は、8月よりワンマンライブツアー『CROSSROADS』を開催。チケットは現在一般販売中だ。

・砂月凜々香 コメント

好きな人からの返信や態度に感情を振り回されてしまう--そんな“既読と未読の間で揺れ続ける恋”をテーマに歌詞を書き下ろしました。ただの“重い恋”ではなく、「やめたほうがいいと自分でも分かっているのに、離れられない」という弱さや葛藤を歌詞に込めています。失恋ソングとしても恋愛ソングとしても、たくさんの方に共感していただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）