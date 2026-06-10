素足で歩ける砂浜を次世代へ。

本格的な海のシーズンを目前に、山形県鶴岡市の海水浴場で清掃活動が行われました。

【写真を見る】うつくしい砂浜を守る！ゴミ拾いも人の手では限界が…そこで登場！“砂浜清掃特化”バギーが大活躍（山形・鶴岡市）

砂浜に広がるゴミ。大きさも種類も様々です。

きょうは本格的な海水浴シーズンを前に、ゴミ拾いが行われました。

ゴミと砂を選別するため、参加者はふるいなどを使って清掃を行ないます。

しかし、プラスチックの破片や流木などは人の力で拾うのには限界が。

そんな中登場したのは・・・

■うつくしい砂浜を残すための機能に特化！

砂浜清掃に特化して作られたバギー・ＡＴＶです。

今回、清掃活動を行った南東北ホンダ会が、準備したもので、本田技研工業が開発しました。

無数のピンが付いたアタッチメントをつけ砂浜を走ると、砂の中に埋まったゴミを一気にかき出します。

またアタッチメントを変えると、砂を取り除き、ゴミだけを回収できるようになります。

ホンダ販売南東北 松田倹次朗 社長「（海に）来た時に捨てない、もしくは見つけた時に一つでも拾うような心構えを持てればいいと思う」

うつくしい砂浜を残すために、ＡＴＶと人の力で清掃活動が続けられました。