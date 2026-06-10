山形県東根市ではきょう「東根さくらんぼ」の品評会が行われました。

どのさくらんぼも大きく宝石のように輝いていて、審査員のみなさん、かなり悩まれていました。

【写真を見る】色、大きさ、ツヤ、軸の太さ…審査員も悩んだ「東根さくらんぼ」品評会 厳選な審査で最優秀に選ばれたのは！（山形）

東根市で生産される「東根さくらんぼ」は、国が地域性の高い農産物などを知的財産として保護する制度「ＧＩ保護制度」に登録されていて、今年で１０年目になります。

「東根さくらんぼ」には厳格な品質基準をがあり、Ｌサイズ以上で、着色７０％を超える必要があります。

きょうの品評会には、６０点の佐藤錦が出品されました。

西村雛妃アナウンサー「今こちらのテーブルに並んでいるさくらんぼが入賞したもので、今から１位から３位が決まります」

審査の基準は、色味、大きさ、ツヤ、そして軸の太さ。

パック詰め部門では、詰め方も審査の対象になります。

■厳選な審査の結果、最優秀賞の１席に輝いたのは！

パック詰め部門では高橋尚達さん、バラ詰めの部門では元木美沙さんのさくらんぼが選ばれました。

北村山農業技術普及課 工藤信 課長「非常にレベルの高い品評会になったと思う。産地を代表する品種ですので、思った以上に今年は非常にいいものが揃ったという印象。非常にいい仕上がりとなっております。糖度ものって、着色も進んでおいしくなっていますのでどうか東根のさくらんぼを楽しみに食べていただければ」

今回出品されたさくらんぼは、あす、東京の豊洲市場で競りにかけられます。