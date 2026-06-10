山形県内でクマの出没が相次ぐ中、クマによる農業関係への被害が８つの市と村で確認されたことがわかりました。

【写真を見る】さくらんぼやいちごなど、クマによる農作物への被害も多数 ワナなど使うクマ対策に県が交付金などで支援へ（山形）

これはきょう県庁で開かれた危機管理調整会議で明らかにされたものです。

今月７日までのクマの目撃件数は３５８件と、過去最多となった去年よりも１１５件増えています。

また、今年は人への被害が３件起きていて、酒田市では山菜採り中の男性がクマに襲われ死亡したことが分かっています。

県内でクマに襲われて人が亡くなるのは、１９８８年以来３８年ぶりです。

■さくらんぼ、いちご、筍などにも被害が

また今年すでに県内８つの市と村でクマによる農作物の被害が確認されていることがわかりました。

園地ではさくらんぼやいちご、筍などが食い荒らされたほか、ビニールハウスが壊されるなどしているということです。

「捕獲はもちろんのことですが、柿の木などの誘因物の除去とか、農地の保護とか注意喚起であるとか、全方面の取り組みがより一層必要だと考えますので、改めて各部局からのご協力をお願いできればと思う」

農作物の被害を防ぐため、県では、電気柵などの設置やワナを使った捕獲などに対し、交付金を出すなど支援を行っていくということです。