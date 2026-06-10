山形県山辺町できょう、ファッショナブルな町議会が行われました。

議員や執行部の皆さんの服装にご注目ください！

【写真を見る】コーデに気合いが入った議会!? 町長も議長もオシャレに着こなす、町の特産ファッションアイテムに注目！（山形・山辺町）

きょう始まった町議会定例会。議案はもちろん重要ですが、きょう注目すべきは……皆さんの、ファッション！



山辺町発祥の涼やかな夏用ニット、出席者はサマーニットを着て議会に臨みます。

町の特産品であるニットの魅力を発信して行こうと、「ニットの年」２０１０年から行っている、恒例の「ニット議会」。

これまでは毎年冬に行ってきましたが、今回は初となる夏の開催です。

町自慢のファッションアイテムとあって、みなさん、きょうのコーディネートには気合いが入っていました。

■みなさんのコーディネートを見ていきましょう！

こちらの女性議員は、夏らしい涼やかな波模様が素敵です。

山辺町議会 竹俣朋 議員「サマーニットを学生時代から着ているので、数十年着続けているんですが、年々品質が良くなってきている。夏の、おしゃれさんにっとては最高の逸品だと思います」

副町長は、落ち着いたダークブラウンのサマーニットをチョイス。

山辺町 佐藤正彰 副町長「過ごしやすさと、軽快さをイメージしたサマーニットを着た」

大塚美咲アナウンサー「触ってみてもいいですか？さらっとしているんですね。凄く通気性のいいニットですよね」

ブルーのミックスカラーニットで華やかにコーディネートした議長に…

こちらは、爽やかな白の襟付きサマーニット。

各々こだわりのサマーニットで会議場入りする中…

大塚美咲アナウンサー「見てください！町長のファッションも素敵ですよ。一段と華やかですね」

山辺町 安達春彦 町長「とりあえず、一番目立とうかなと思ってこの格好をしてきました」

Ｑ：もしかして、おニュー（おろしたて）ですか？

山辺町 安達春彦 町長「おニューです！」

■「サマーニット発祥の地」として全国へＰＲ！

サマーニットは戦後間もない山辺町で作られ、ニットづくりは町の基幹産業として活気をもたらしてきました。

町長もＰＲに気合いが入っています。

山辺町 安達春彦 町長「冬だけの着るものではなくて、夏から着ていただけるような。サマーニット発祥の地として全国にＰＲができたら」

さらに、傍聴席にもニットスタイルの方を発見！

ニット工場を経営「工場なんです。」

大塚美咲アナウンサー「ニット工場で働かれているんですね。」

ニット工場を経営「大変ありがたいと思います。我々も頑張ってやらなきゃなと改めて思います」

自慢のサマーニットを着て、爽やかに始まった町議会。

山辺町のニット愛は、ますます高まっていきそうです。