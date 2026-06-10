さくらんぼが最盛期を迎えるなか、山形県村山市のさくらんぼ畑ではクマによる食害が連続して発生し猟友会がクマの捕獲を試みています。

【写真を見る】浮き彫りになる“クマ捕獲の難しさ” きのう設置の箱ワナにかからず 枝は折られ、実はほとんどない…新たに3本の木でさくらんぼの食害（山形・村山市）

けさ、猟友会と共にその現場を取材すると見えてきたのは捕獲の難しさでした。

村山市白鳥地区のさくらんぼ畑です。

今朝６時ごろ、猟友会と共に現場に行ってみると、きのう設置されたワナにクマはかかっていませんでした。

村山市猟友会 中里邦男 副会長「（クマも）警戒している。おそらく近くで寝ていると思う」

■クマによるさくらんぼの食害受け、きのう箱ワナ設置

この園地では６日未明にクマがさくらんぼの実を食べる様子が監視カメラで確認されました。

その時は少なくとも佐藤錦の木２本で実を食べられたり枝を折られたりする被害にあっています。

そしてきのうは、さらに別のさくらんぼの木で食害が確認され、猟友会はきのう午後に箱ワナを設置しました。

しかし、けさまでに捕獲には至りませんでした。

園地内の木を見てみると、きのう被害にあった木にはワナを設置した後にさくらんぼが食べられたような跡が残っていました。

さらに・・・

■枝は折られ、実はほとんどない…さらなる被害が

大内希美アナウンサー「今朝は、きのうおとといと別な木で新たな食害が確認された。クマによって折られた枝があり、周辺にはサクランボの実がほとんどない。クマが木に登ってサクランボを食べていたのではないかと思われる」

今朝は、これまでとは違う３本の木でさらなる被害が確認されました。

被害にあっている木の大半が、日当たりが良い（赤い）木の上のほうに成っている実を食べられています。

ワナを設置したからと言って捕獲できるとは限らない。

クマ捕獲の難しさが見えてきます。

■クマは木の上にいるかも…畑に入る前に必ず確認を！

さくらんぼ収穫の最盛期を迎えている県内。

猟友会は、畑では人が気が付きにくい木の上にクマがいる可能性があるとして、収穫などで畑に入る際はクマに自分の存在を知らせることの重要性を呼びかけます。

村山市猟友会 中里邦男 副会長「（畑に）来たらクラクションを鳴らして。黙って畑に入るとクマも（木の上で）夢中で（さくらんぼを）食べているかもしれない。必ず上を見て（畑に）入ること」

猟友会では今後エサを変えて捕獲を試みるほか、箱ワナをもう１基増やすことを検討しているということです。