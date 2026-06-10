平川動物公園に新たな仲間です。お隣り・宮崎の動物園から、10日、メスのマサイキリンがやってきました。背の高いキリンは、一体どのように運ばれたのでしょうか？



今年4月。宮崎市の動物園で多くの人が別れを惜しんでいたのは、マサイキリンの「ヒマリ」。2歳のメスです。



（来園者）

「ヒマリちゃんが生まれたときから、名前のアンケートに応募したりしていたので寂しい」





引っ越し先は、鹿児島市の平川動物公園です。「絶滅危惧種」で国内に11頭しかいないマサイキリン。平川動物公園には、オスが3頭いて、ヒマリは繁殖を目的として、動物園同士で動物を貸し借りする「ブリーディングローン制度」でやってくることになりました。いよいよ旅立ちの日を迎えた今朝。家族や飼育員たちとも、お別れです――。（宮崎市フェニックス自然動物園・竹田正人園長）「国内のマサイキリンを増やすことが今やらなくちゃいけない、急務ですから。笑って送り出します」警戒されないよう注意を払いながら、輸送のための箱に入れますが…。心なしか不安そうに見えます。頭上をシートで覆って箱ごとトラックに積み込むと。食べ慣れた葉っぱでしょうか、ヒマリの顔の高さに来るよう一緒に荷台に乗せました。そして――。「いってらっしゃーい」ヒマリを乗せ宮崎を出発したトラックは、午後2時ごろ、無事 平川動物公園に到着。箱ごと慎重にキリン舎の入り口に運びます。“種の保存”のため行われる動物の移動。負担をなるべく抑えられるよう工夫されているようです。新たな住まいに元気に足を踏み入れたヒマリ。これから健康観察を行い、新たな環境に慣れてきたら一般公開される予定だということです。～長旅お疲れさまでした～