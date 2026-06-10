先日、every.のスタッフが自宅の玄関で見つけた「35」の数字。空き巣や強盗、悪徳な業者などが下見をして残した“マーキング”の可能性もあるといいます。5月、栃木県では強盗殺人事件が発生し、県内でも強盗の準備をした疑いで5人が逮捕されました。防犯への高い意識が求められる中、有効な対策とは？

■住宅に残された謎の「35」…防犯のプロが指摘する“マーキング”の可能性

鹿児島市の住宅に設置されたインターホン。そのすぐそばに書かれた「35」の数字。6月7日にevery.のスタッフが自宅で見つけたものです。誰が書いたのか、そして何を意味しているのかを探るため、鹿児島市の警備会社を訪ねました。





■高まる防犯意識と求められる対策

(鹿児島綜合警備保障営業部・酒本拓郎営業推進課長)「マーキングは窃盗犯や訪問販売などが仲間内やグループで住宅の情報を共有するために残す目印。可能性としては家族構成や留守になりがちな時間帯、家の侵入のしやすさを数値で表したりといろんな可能性がある」下見に訪れた空き巣や強盗、悪質な業者などが情報共有のために残すとされるマーキングの可能性があるといいます。(鹿児島綜合警備保障営業部・酒本拓郎営業推進課長)「全国的に確認された事例だとアルファベットと数字の組み合わせで大文字のWが女性だけが住んでいる家に表記があったり、色々と複雑に組み合わせたものもあるし今回のように数字だけというものもある」アルファベットで居住者の性別を示すものや数字を使って居住者の数や留守の時間帯を示すもの、それらを組み合わせたものなどが確認されているということです。

5月、栃木県では女性(69)が殺害される強盗殺人事件が発生。これまでに指示役とみられる夫婦や実行役とみられる少年らが逮捕されています。



また県内でも5月、強盗の準備をした疑いで出水市にいた男らが逮捕。その後不起訴処分となりましたが県内でも“強盗”のワードに緊張が走りました。



近年、多発するトクリュウによる犯行。鹿児島綜合警備保障でもここ5年間で、防犯に関する問い合わせが3倍から5倍ほど増加していて県民の防犯意識の高まりを実感しているといいます。



(鹿児島綜合警備保障営業部・酒本拓郎営業推進課長)

「いろんなところでお客様自身も情報を収集することができるので事前に具体的なこういう防犯対策をしたいという情報を持って問い合わせいただくケースが増えている。一般の方の防犯意識が高まっていると実感している」

■AIカメラで“未然防止”へ…不審なマーキングは警察へ相談を

そうした中、有効な防犯対策としてAIが搭載されたカメラの提供が6月から始まりました。



(鹿児島綜合警備保障営業部・酒本拓郎営業推進課長)

「例えばもともと住んでいる家族を事前にAIに登録しておいて家族以外が敷地に出入した際に知らない人が入ったんだな。とられた形跡はないかなという気付きをしてもらうきっかけになる商品」



人物の侵入をAIが検知し、スマートフォンなどに通知するシステムなどが導入されています。



(鹿児島綜合警備保障営業部・酒本拓郎営業推進課長)

「AIカメラの提供を開始したことで何かが起こる前に未然に気づくための手伝いができるようになった。日常の中でちょっとした変化に気づくことが大事、常日頃からそうしたところに意識を配ってしっかりとできることから防犯対策に取り組んでもらえれば」



エブリイのスタッフは10日、警察に被害を相談しました。県警はマーキングとみられるものを見つけた場合、警察に届け出るよう呼びかけています。