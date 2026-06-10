夏を代表する味覚、「金沢すいか」の初出荷が行われるなど本格的な農繁期を迎えています。

特集では、農業従事者の高齢化と減少が進む中、新たに農業への道を歩み始めた人たちの思いを取材しました。

「もう可愛いですね 大好きです、匂いも好きですし、食べるのも好きですし、見た目も好きですし、魅力に取りつかれています」と金沢市内の主婦・北山真規子さんが熱く語る野菜は、加賀野菜の一つ、金時草です。

北山さんは金沢市下安原町にある金沢農業大学校の門をたたき、金時草の栽培方法から出荷作業まで指導を受けています。

北山真規子さん（50）は「この先のこと考えて、子育ても一旦落ち着いたので何か自分で新しいことできることないかと思って」と農業大学校に入学した理由を話します。

金沢農業大学校とは・・・

金沢農業センター内に設置された金沢農業大学校は農業の担い手を増やすため2006年に開校しました。

入学できる年齢は、18歳から65歳まで（2月1日時点）で、金沢市内で就農できることが条件です。

今年度の入学者、21期生は9人。

卒業までの2年間に栽培技術や経営のノウハウを講義や実習を通して学びます。

大学校の授業は・・・

「花の葉っぱ1個残してここで切られています。整枝作業を皆さんにしてもらいたいです。わからなくなったら声かけてください」

教官の指導のもとこの日、1年生は、ナスの不要な枝、わき芽を切り、実の付きをよくする作業に取り組みました。

研修生「わき芽は残しとけばいいんですね。そこからまた花が咲くかもしれないので」

教官「そうです脇芽は全部残して」

研修生「小さいのは花咲く前のやつは」

教官「花が咲いてから整枝するようにしてください」

大学校がある農業センターには、17棟のビニールハウスをはじめ露地ほ場などがあり新技術の普及や地域に密着した産地づくりの強化などに取り組んでいます。

農業大学校では1年目、ヘタ紫なすや金時草、赤ずいきなど加賀野菜を中心におよそ11品目の栽培技術を学びます。

研修生がナスに続いて取り組んだのが加賀野菜の一つ、加賀つるまめです。

「第二の人生は農業」入学生 それぞれの思い

2月に入学して4ヶ月。

まだまだ慣れないと話す1年目の研修生、金沢市の前波 豊さんは「先日、61歳になりました。60歳まで普通にサラリーマンやってたんですが、こういう機会をいただいて再雇用受けずに脱サラです。この先ずっと人生野菜をできるからこれは素晴らしいなと思ってやってます」の第二の人生で農業に挑戦しています。

もくもくと作業を続ける江波秀浩さん（32）は、2024年の11月、金沢に移住してきました。

「埼玉県出身です。埼玉県は海がないから海の食べ物が金沢は美味しいなと思って食い意地でこっちにきました。今後は農業で食べて行けるように頑張って行きたい」と江波さんは静かに語ります。

一方、金沢市の宮野大輝さん（35）は、農家の後継者です。

「実家が家業で加賀レンコンを作っていて農閑期、農繁期が忙しい時期そんなに忙しくない時期があるので他の野菜も作って見たいなと。加賀レンコンをメインで他の野菜もあって1年間ずっと作物を作っていられるような状況にできたらいいな」宮野さんは年間通して農業で安定した経営を目指しています。

県内の農業事情は・・・

石川県内の農家や農業法人の数は2000年におよそ2万8800経営体だったのが去年には6，300経営体まで減少しています。

また農業従事者の平均年齢は69．3歳。

農業従事者の確保は大きな課題となっています。

こうした中、金沢市は6月補正予算案に加賀野菜の中でも希少品目となっている「金沢せり」と「くわい」の後継者を育成するため農業センター内に栽培用の水田を整備する費用を盛り込みました。

北山さんが向かった先には・・・

加賀野菜の一つ、金時草の栽培に取り組んでいる金沢農業大学校2年の北山さん。

北山さんが訪れたのは金沢市の郊外に借りた自分の畑です。

研修生は農家で実際に栽培を体験する「里親農家研修」を受けます。

北山さんは修了生でもある金時草農家の永森貴登さんのもとで研修を行い、実践的な指導を受けています。

今回はサルから作物を守るための電気柵の設置の仕方です。

北山さん「はじめここですか」

永森さん「ここからやろうかな。普段はこうやって動くようにして、これを永遠と」

北山さん「これがこうなって欲しいからこうだ。あっ違う。こうか。違う。あれ」

なかなか電気柵の電線を這わすことに苦労しています。

記者「電気柵については学校で習いますか」

北山さん「習わないです。さっき永森さんに教えてもらいました」

記者「畑にこないとわからないこといっぱいある？」

北山さん「はい いっぱいあります」

永森さん「だんだんたくましくなっていくよね」

北山さん「最初虫とかも『ああ』ってなっていたけど、そんなこと言ってられないし。学校も教わることすごく多いが現場でいろんなことが、イノシシ対策ももちろんいきなりのざっと降る雨とか、困っている事ととか何でも相談して何でも助けてもらってます」

永森さん「師匠が去年なくなったので新しい人入って欲しいなと思っていたので仲間が増えて嬉しいです」

金沢市農業センターの尾川雅樹所長は「大学校終了後に就農して速やかに経営が成り立つように就農支援という形で、農業センターの職員が現地に赴いて助言、サポートしたり、就農支援事業と言いまして金沢市の機械とか施設の導入の際に支援を行っている」と支援体制を説明します。

これまで農業大学校を卒業した修了生は157人。

新たな担い手として県内の農業を支えています。