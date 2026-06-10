「痴漢されたら被害者だろ…？」整形アイドル、コメントに反論「バケモノすぎ」「認知歪んでるやばい」
YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。性被害と自己責任論について、考えをつづりました。
【投稿】轟ちゃんのポスト全文
また「私は何度も『一部のヤバい男性が苦手』でまともな男性はむしろ被害者だと言ってるし私が傷ついたのは男(という性別)が悪い！とか思ってないです…」と、自身の考えを明らかにしています。
コメントでは「このコメ主バケモノすぎて特級呪物」「こーゆーコメ主みたいな認知歪んでるやばい男性が痴漢してるんだろうなって思っちゃいました」「このひと強盗とかされても自分と向き合うっていうのかな」「100％痴漢のせいなのに何言ってんだ…？痴漢される側の非を探すのは痴漢側の思考だろ」「絶対被害者側に非はないだろwww」と、驚きの声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】轟ちゃんのポスト全文
「まともな男性はむしろ被害者」轟ちゃんは、自身に寄せられた「轟ちゃんはいつまでも被害者の位置に自分を置いてしまっている。それが悲しい気持ちになるの 『自分が』痴漢を受けて嫌だと感じたし『自分が』傷ついた気持ちになったんだよね？だったら向かうべきはどこまでも『自分』であって、『男性』のせいじゃないんよ うっすら男性のせいにするんだよなぁ」というコメントのスクリーンショットを掲載。「！！！！？？？痴漢されたら被害者だろ…？？？？なんで自分自身と向き合わなきゃいけないんだ…」とつづりました。
コメントでは「このコメ主バケモノすぎて特級呪物」「こーゆーコメ主みたいな認知歪んでるやばい男性が痴漢してるんだろうなって思っちゃいました」「このひと強盗とかされても自分と向き合うっていうのかな」「100％痴漢のせいなのに何言ってんだ…？痴漢される側の非を探すのは痴漢側の思考だろ」「絶対被害者側に非はないだろwww」と、驚きの声などが寄せられました。
『男性が苦手になっています』轟ちゃんは8日、自身のYouTubeチャンネルで『【33歳独身女】男性が苦手になっています』と題した動画を投稿。この中で、性被害に関する話をしているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)