フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇した羽生結弦さんが、人気デュオ「ゆず」と初共演を果たした。発生から１５年がたった東日本大震災のＮＨＫ震災伝承ソング「幾重」に合わせて、スケートを披露。１０日までに仙台市内のアイスリンクで収録を公開し、取材に応じた。以下、一問一答その１。

―被災者でもある羽生さんが震災伝承ソングに合わせてスケートを披露。東日本大震災から１５年。伝える意義を改めて。

「１５年という月日がたったとしても、一生忘れることはないと思います。いろんな方々がいろんなこと、経験の仕方で震災を経験して。もちろん東北だけじゃなく、関東の方も強い地震、強い揺れを感じた方々もいらっしゃったと思いますし、実際に近畿の方々、九州の方々でも、揺れを感じなかったとしても、すごくショッキングな映像があったり。いろんな形での傷が残っているんだろうなと思います。ただ１５年前を大人として、記憶のある子供として経験した人間としては、一生残るかもしれないですけど、この１５年間の間に生まれてきた、育ってきた命もたくさんあって。そういった方々につらい記憶は絶対押し付けたくはないけど、『こんなことがあったんだよ』っていうことは届けていきたい。届けなきゃいけない義務があるのかなということは、自分の使命感として持っていて。もちろん震災の記憶がない世代たちにも、ゆずさんのこういう曲だからこそ届く思いだとか、そういったものもあると思いますし、実際に震災を経験して傷を抱えている方々、実際にまだまだ苦しいよという方々も、きっといらっしゃると思うので。そういった方々の傷に寄り添いながらも、少しでも未来が明るくなるようにという祈りを込めて、滑らせていただきました」

―１回目と２回目の通しは振りが違う部分もあったように見えた。氷上で気持ちを寄せていく中で変化していった部分が反映されていくのか。

「そうですね…自分で今回振り付けさせていただいているので、正直楽曲を聴いて、体が動くままに、みたいなことは正直ありました。フィギュアスケートの演技はすごく一期一会なところがあって、その時々で乗せられる感情だとか、呼吸だとか、スピード感だったりとか、回転の速さだったりとか、そういったことが本当に一度として同じものがないので。そういった意味で、変わってしまったのかなという感じではあります。すごく音と歌詞と思いを大事にして表現させていただきました」

―作曲に原摩利彦さんの名前も。４月のアイスショーでもコラボした。その経験が反映された部分はあったか。

「かなりありましたね。曲作りというか、その曲が持つ雰囲気だとか、ストリングスの重ね方とか、ピアノの入れ方とか、本当に摩利彦さん独特のリズム感というか、そういったものを感じていて。やはり、僕自身が単独のアイスショーをさせていただい時に、曲を作っていただいて、摩利彦さんと一緒にコラボレーションさせていただいたという経験から、こういう風に音を取っていきたいんだよねとか、楽曲を通じて会話をしてきたなという経験があったので。より、今回この楽曲を滑らせていただくにあたって、距離感が近くなっていたというか。より、摩利彦さんがきっと、ゆずさんと一緒に込めたかった気持ちが分かるような気がした、とは思っています」

―普段はスピード感、疾走感あるの滑りが特徴。今日は曲に合わせてゆっくりと、ゆったりと滑っているのが印象的。

「すごく丁寧に、氷を感じるということをしていました。僕自身、震災を氷の上で経験して。最初の歌詞の方に、波であったり、静かな海みたいな単語が出てくるパートがあるんですけど、そこでハイドロブレーディングをするんですけど。自分が実際にその振り付けをしたリンクが、僕自身が被災したリンクで。その時にこのリンク、すごく波打っていたなとか、こんなに静かな氷だけど、あの時はすごく波を打っていて、本当に異常だったなみたいなことをすごく思い出していて。そういったことも含めて、丁寧に丁寧に氷を感じながら、全部滑っていきたいなという気持ちはありました。『会いたい』っていうパートとか『会えない』っていうパートとか、言葉にしたいんだけど、言葉にしたらこぼれちゃいそうとか、実際に会えないこと、会えないってなっている時に、後ろに下げられてしまうというか。世の中に引き戻されてしまうという、現実に引き戻されてしまうみたいなことは、すごく考えながら滑っていたので。ダッシュみたいな感じではなくて、走り出すわけではなくて、一歩ずつ歩んでいく、歩き出していく、未来に向かって丁寧に進んでいくんだっていうことは、すごく振り付けのなかとスケートで表現しようと思っていたことです」