ビジュで沼らせたいときは...？Ray㋲の3人が語る【恋愛テク】について徹底解剖♡

気になる彼を沼らせたいコ、集合！今回は、Ray㋲のナナ・紗来・紅葉が、“まわりを沼らせちゃう女のコ”になるための赤裸々トークをお届けします。恋のお悩みやモテしぐさなど、Ray㋲の3人と一緒に“沼らせガール”を徹底解剖しちゃいましょう♡

Rayモデルと恋愛トークしましょ 恋する乙女に捧ぐ♡ Rayのファンミーティングイベントで大盛り上がりだったRay㋲と読者のお話会。 当日、答えられなかった質問がたくさんあるのでじゃあ、続きを誌面でやっちゃおーってことでナナ、紗来、紅葉が恋バナをするために再び集合〜！ 恋愛観や失恋話、恋テクなどなど時間を忘れてノンストップだった3人の赤裸々トークを公開しちゃいます。さぁ、あなたとRay㋲の恋バナの始まり、始まり〜♡

沼らせガールをテッテーカイボウ♡ ここからは、イベントのお話し会で答えられなかった質問の続きをお届け♡ まわりを沼らせちゃう女のコってどんなコ？をRay㋲と一緒にフカボリしていこ〜！

Question 好きな人との関係をもう一歩進めたい……そんなとき、どうしたら？？ 加藤ナナ（以下、ナナ）：「サークルとか、男女グループみたいなコミュニティで一歩先に進みたいって感じかな〜。ごはん行こうよ！って誘っちゃえない？」 中川紅葉（以下、紅葉）：「ムリムリムリ〜、いきなりは強すぎるって〜！大人数の前で堂々となんて聞けないし、こっそり誘っていきなり恋愛モードを出すのもなんか違うよね。私はそんなとき視線を送るくらいしかできないです（笑）」 ナナ：「『今日は私もこっちなんだ、駅まで一緒に帰ろー！』みたいな自然な感じで2人きりになるのは？」 本田紗来（以下、紗来）：「それ、自然！帰り道ってのもなんかエモいし。会話に困っても駅には着くから地獄の沈黙になったときの保険にもなる（笑）」 紅葉：「ほどよくスキバレすることも進展させるテクだよね。私、電話はニガテなんだけど『電話嫌いって言ってたのに出てくれた〜』って片思い中に彼から言われたことがあって『だんだん好きになってきた』って返したの。 そのときは本心というかスルッと出た言葉だったけど“特別ですよ”をたまに伝えてみるといいのかも」 紗来：「それは沼らせ〜♡」 〈左・中川紅葉のコーデ〉シャツ 16,500円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ピンクキャミソール 4,390円／ZARA（ザラ）花柄キャミソール（一部店舗限定）3,990円／GapBody（Gap）レーススコート 11,990円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）シュシュ 4,400円、プラーハット 5,940円／ともにkaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）〈右・本田紗来のコーデ〉シアーロングガウン 11,550円／merry jenny イエローキャミワンピース 9,900円／Hugi（hugi）ハートリング 13,200円、ローズリング 13,200円／ともにQ-pot.（805showroom）レースビーニー9,990円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）〈中央・加藤ナナのコーデ〉ホールターキャミソール 14,960円／LILY BROWN グレーコットンブラ 6,270円／KEnTe ストライプイージーパンツ 5,940円／Unitage（アンティローザ）頭に巻いたスカーフ 3,960円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）ハート型サングラス 参考商品／MARBLE

Question ビジュで沼らせるときに意識していることは？ 紅葉：「好きなテイストはそれぞれだけど“男ウケだけを狙ってる感じ”のモテ服を沼らせ女子たちは着てない気がするな〜。共通してるのはどこか、女っぽさとか、ヘルシーな抜け感があることじゃない？」 ナナ：「ムリして頑張ってる感には沼らないもんね。あと、服ってギャップを見せやすいと思う。普段はスカートで清楚な感じのコが急にデニムでカジュアルだったり」 紗来：「確かに、変化に気づきやすいよね。服もいいけど、お肌とか爪とかケアが行き届いてる感じも大切。特に髪がキレイな人って目で追っちゃうし、沼らせなビジュだなって思う」 ナナ：「今すぐできることだと、背筋を正す！姿勢をよくするだけでスタイルも盛れるし、見た目の雰囲気も全然変わる！沼らせたい人の前では縮こまらず胸を張ってみてほしいな〜」

Question 長く一緒にいても相手を飽きさせない沼らせ彼女テクは？ ナナ：「長くつきあうとどうしても慣れって出てこない？だから“当たり前にしない努力” をするってことはやっぱり大事なのかなって。 例えばメイクしたあとに『どう？』って可愛く聞いてみたり、デートに行く服を選んでもらうとか。今日会えてうれしいを言葉にするみたいなことかな」 紅葉：「長いと雑になっちゃいがちだもんね。私は、相手のことを尊敬できなくなると冷めちゃうんだよね、だから自分でも気をつける。いつもなにかに挑戦したり、頑張ってる姿を見せられる人って沼らせ彼女だと思う」 紗来：「う〜ん、ずっと一緒にいたい人って突き詰めて考えると“この人といると楽しい”と思わせてくれる人。 だから彼を沼らせたいなら、2人が楽しめることをたくさん提案すること！ だって、長続きしてるカップルって2人でいると、いつも楽しそうにしてるんだもん」

Question 「可愛い」と褒められたときのうまい返し方は？ 紅葉：「え〜、めっちゃ困る（笑）。元気に『ありがとうございます！』しか出てこない」 ナナ：「そう、照れすぎてふざけるしかないかなっていう。これ、イベントのお話し会で紗来ちゃんがナイスな回答してるって思ったんだよね。ぜひ、全世界の女のコに共有したい」 紗来：「そうかなぁ（照）。確か『えー♡ もう1回言って？』だったと思う。だけど私も好きな人を前に、そんな返しできる余裕は絶対ない！だけど、そう言えたらいいなって思ったんです」 紅葉：「それ、よい〜！ 自分から攻撃したつもりが倍返しされた感あるもん♡」 紗来：「『今日、頑張っておしゃれしてきたからうれしい』とかでもいいよね。照れて、条件反射で『いやいやいや！』みたいな返ししちゃいがちだけど、否定しないのが沼テクだと思う！！」

Question お金で買える沼らせアイテムってありますか？ 紅葉：「やっぱり香水は強くない？いい香りの人って性別関係なく引き寄せられちゃうというか。私のオススメはAíamのチャプター 8って香水。すっきりしていて少し甘い感じなんだけど『それどこの香り？』ってよく聞かれます」 ナナ：「王道にやっぱり唇をうるうるさせちゃう。DIORのアディクト リップ マキシマイザーがオススメ。唇をふっくらさせる成分が入ってるし、ベタつかずサラっとしていて自然に盛れる」 紗来：「お金をかけるなら、私はネイル。手元って結構、みんなの目がいくポイントなんだなって最近、気づいて。 女子目線だと気分がアガるファッションの一部なんだけど、メンズから見るとケアが行き届いてる感を出せるものだと思うので、課金するなら爪！（笑）」 撮影／倉本侑磨（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来

中川紅葉