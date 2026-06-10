6月11日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・午後から梅雨の晴れ間広がる

・見ごろ！雨の季節を彩るゆりの花

・梅雨の合間にカミナリ注意

・あす雲のすき間から日差しアリ